Đi tố bạn trộm xe thì lộ ra vụ án giết người phi tang xác

Giết người, cướp tài sản rồi phi tang xác

Theo nội dung vụ án, bị cáo Nguyễn Hoàng Phi (24 tuổi) là nhân viên bảo vệ của một công ty có trụ sở tại Long An. Tháng 4/2018, người này và ông Bùi Văn Đ. (sinh năm 1966) được phân công nhiệm vụ bảo vệ một công ty tại huyện Bình Chánh, TPHCM.

Ngày 5/10/2018, Phi đến công ty làm nhiệm vụ thì biết chung ca với ông Đ.. Ngay lập tức, Phi điện thoại rủ Nguyễn Diên Tài, Trần Văn Tự (cùng 21 tuổi) đến công ty tham gia đánh, cướp tài sản của ông.

Tiếp đó, bằng các thủ đoạn, Phi đã đưa được Tài và Tự vào bên trong công ty nơi Phi và ông Đ. đang trực.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Phi (thứ 3 từ trái qua) cùng đồng phạm tại tòa.

Khoảng 21h cùng ngày, bị hại đi tuần tra vào trong xưởng thì bị Tài, Tự tấn công. Lúc này, Tự lục túi quần ông Đ. lấy được một điện thoại di động và 1,5 triệu đồng. Nghe tiếng ông Đ. cầu cứu thì Phi ngắt cầu dao hệ thống điện và camera rồi chạy tới chỗ ông Đ. đang bị đánh.

Tài nói cho Phi biết việc ông Đ. xin tha nhưng Phi yêu cầu đồng bọn giết ông Đ. Tài và Tự đồng ý. Tiếp đó, Tài với Tự dùng dao đâm, chém vào người ông Đ. Ông Đ. tiếp tục van xin thì Phi nói: "Giết chết anh Đ. đi, con anh Đ. làm giang hồ, thả ra nó biết nó chém tụi mình chết". Nghe vậy Tài dùng dây điện siết cổ ông Đ. tới chết.

Sau khi ông Đ. chết, cả 3 chở xác ông Đ. về chôn ở bãi đất trống thuộc ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Sau khi gây án, cả 3 chia nhau số tiền chiếm đoạt được, còn cái xe của ông Đ. thì cả nhóm tháo ra bán sắt vụn. Tiếp đó, Tài, Tự trở về nhà còn Phi trở về công ty.

Sáng hôm sau, Phi điện thoại báo cho người quản lý biết việc ông Đ. tự ý bỏ đi ra ngoài và không thấy quay lại trực. Người quản lý của Phi nghĩ rằng ông Đ. tự ý bỏ việc nên không trình báo công an.

Bất ngờ bại lộ

Ngày 19/11/2018, Phi kể lại toàn bộ sự việc cho Vương Minh Tuấn (19 tuổi) biết. Lúc này, do đang cần tiền tiêu xài nên Phi rủ Tuấn lấy xe máy của Tài bán lấy tiền thì Tuấn đồng ý. Cả 2 lấy xe máy của Tài đem sang Campuchia bán được 18,3 triệu đồng.

Ngày 1/12/2018, cha của Tài phát hiện xe máy bị mất và do Tuấn lấy, ông đưa Tuấn và Tài lên công an trình báo. Tại đây, Tuấn thừa nhận việc trộm xe máy của Tài, đồng thời, tố giác Phi, Tài và Tự giết ông Đ. để lấy tài sản. Từ lời khai này, công an tiến hành khai quật và phát hiện thi thể ông Đ.

Xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng mức án tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội cướp tài sản và 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo Phi phải chấp hành là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Diên Tài bị phạt 18 năm tù về tội giết người, 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản, bị cáo Trần Văn Tự 18 năm tù về tội giết người, 7 năm cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo Tài và Tự phải chấp hành là 18 năm tù (thời điểm gây án chưa đủ 18 tuổi nên hình phạt cao nhất không quá 18 năm tù).

Riêng bị cáo Vương Minh Tuấn bị phạt 1 năm 6 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản.

Cho rằng mức án trên là quá nghiêm khắc nên Phi kháng cáo xin được sống. Còn những kẻ đồng phạm với Phi thì chấp nhận phán quyết trên của tòa sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Phi xin giảm nhẹ hình phạt vì chỉ có ý định cướp tài sản nhưng khi bị hại kêu la, vùng vẫy nên mới nói đồng phạm "ra tay" để không bị lộ. Ngoài ra, kẻ thủ ác cho rằng mình không phải là người trực tiếp sát hại ông Đ.

Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND cấp cao tại TPHCM nhận định hành vi của Nguyễn Hoàng Phi thể hiện quyết tâm phạm tội cao nhất, thúc giục và cùng đồng phạm thực hiện bằng được hành vi phạm tội.

Trong vụ án này, Phi là người khởi xướng, rủ rê, xúi giục, đề ra kế hoạch phạm tội…

Cấp sơ thẩm xử phạt Phi mức án tử hình là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội nên HĐXX phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.

