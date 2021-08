Đi mua đồ về nhậu lúc giãn cách, 2 thanh niên đối diện với mức phạt nặng

Dân trí Bất chấp lệnh giãn cách xã hội theo yêu cầu "ai ở đâu ở yên đấy", 2 thanh niên ở Đà Nẵng ra đường kiếm mồi về nhậu. Khi gặp lực lượng chức năng, 2 thanh niên này rồ ga bỏ chạy.

Khoảng 8h40 ngày 23/8, tại ngõ 428 đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Tổ tuần tra Công an quận Cẩm Lệ phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn.

Khi có hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, 2 thanh niên không chấp hành và rồ ga bỏ chạy. Tổ tuần tra truy đuổi một đoạn thì 2 thanh niên bỏ xe lại, chạy bộ vào khu dân cư. Tổ tuần tra tiếp tục truy đuổi và bắt được 2 thanh niên này.

Làm việc với lực lượng chức năng, hai thanh niên khai tên là H.A.D. (SN 1998, trú kiệt 428 đường Tôn Đản, phường Hòa An) và N.H.A.T. (SN 1998, trú tổ 36, phường Hòa An). Hai người này cũng thừa nhận đang đi lấy gà tại nhà bạn về nhậu.

Sau đó, Tổ công tác lập biên bản, bàn giao cho Công an phường Hòa An xử lý 2 thanh niên trên về 3 hành vi "Không chấp hành theo hiệu lệnh", "Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông", "Không có lý do chính đáng khi ra đường" vi phạm quy định về phòng chống dịch của thành phố.

Trước đó, lúc 20h ngày 21/8, tổ công tác C1-911 Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản bàn giao nam thanh niên L.P.Đ. (SN 1996, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu cho Công an phường Hòa Khánh Bắc tiếp tục xử lý về "hành vi ra đường không có lý do chính đáng", vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Đ. cùng một thanh niên khác điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm. Khi thấy tổ công tác, nam thanh niên ngồi sau bỏ chạy để mặc Đ. ở lại làm việc với lực lượng chức năng.

Làm việc với lực lượng chức năng, Đ. khai báo quanh co nhiều lý do ra đường, nhưng cuối cùng thừa nhận đang cùng bạn đi tìm chỗ nhậu.

Công Bính