Đi Lào, gom gần một tạ pháo chờ để bán

Dân trí Đặng Thái Bình mang pháo từ Lào về, mỗi lần một ít rồi mang gửi tại một nhà người quen chờ có khách thì bán.

Ngày 13/10, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đơn vị đang tạm giữ hình sự Đặng Thái Bình (SN 1985, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và Trần Thị Bé (SN 1980, trú tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc) để làm rõ hành vi "Mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ".

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an thị xã Cửa Lò phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ do Đặng Thái Bình cầm đầu. Nguồn tin trinh sát cho thấy, Bình đưa pháo từ Diễn Châu vào Nghi Lộc giao cho Trần Thị Bé cất giấu, tìm cơ hội để bán.

Đối tượng Đặng Thái Bình ra đầu thú sau khi số pháo mang gửi chờ bán bị thu giữ (Ảnh: Đ. Cường).

Làm việc với công an, Bé không thừa nhận hành vi có liên quan việc mua bán, tàng trữ pháo nổ tuy nhiên sau đó lại xin giao nộp 100 bánh pháo, loại 36 cối pháo nổ (trọng lượng gần 90 kg) đang cất giấu trong nhà mình và cho biết đây là số pháo Đặng Thái Bình gửi.

Căn cứ lời khai của Trần Thị Bé, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Thái Bình tuy nhiên Bình không có mặt tại nhà. Chiều ngày 12/10, sau khi được vận động, Đặng Thái Bình đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đầu thú.

Đối tượng Trần Thị Bé và số pháo tự nguyện xin giao nộp khi được công an mời lên làm việc (Ảnh: Đ. Cường).

Theo lời khai của Bình, đối tượng có thời gian làm việc, sinh sống ở Lào. Mỗi lần về nước, Bình mang theo một ít pháo, cất giấu ở nhà để chờ cơ hội bán. Số pháo này sau đó được Bình gửi tại nhà Trần Thị Bé, nhờ Bé tìm mối để tiêu thụ.

Công an huyện Nghi Lộc đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và mở rộng điều tra vụ án.

Hoàng Lam