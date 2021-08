Đi bộ ra khỏi nhà 500 m, hai thanh niên bị phạt 15 triệu đồng

Dân trí Hai thanh niên ở Đà Nẵng đi bộ ra khỏi nhà khoảng 500 m thì bị Tổ tuần tra phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm ra đường không có lý do chính đáng.

Chiều 17/8, lãnh đạo UBND phường Tân Chính (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã đề xuất UBND quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 thanh niên ra khỏi nhà không có lý do chính đáng với số tiền 7,5 triệu đồng đối với mỗi cá nhân.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày (17/8), lực lượng tuần tra phòng chống Covid-19 của phường Tân Chính phát hiện 2 thanh niên đang đi bộ trên đường Ông Ích Khiêm.

Hai thanh niên đi bộ cách nhà 500 m thì gặp lực lượng công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, 2 người này cho biết tên là H.V.Đ. (sinh năm 1990) và B.H.T (sinh năm 1989), thuê nhà trong Phú Gia Compound để thi công công trình tại Big C, nhưng do dịch nên nghỉ. Hai người đi bộ cách nhà 500 m thì bị công an phát hiện.

Ban đầu, 2 người này đưa ra giấy đi chợ nhưng mang tên người khác và cho biết mình đang trên đường đi mua thức ăn.

Tuy nhiên, theo quy định của thành phố, trong thời gian này, nếu gia đình nào muốn mua gì thì báo qua tổ trưởng mua giúp, chứ người dân không được ra đường.

Sau khi xác định lý do ra đường không chính đáng, Tổ tuần tra đã lập biên bản đối với hai người này về vi phạm không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Đồng thời, Tổ tuần tra đã tham mưu UBND phường đề xuất UBND quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cả 2 theo khoản 2, điều 14, Nghị định 117 của Chính phủ với số tiền 7,5 triệu đồng đối với mỗi cá nhân.

