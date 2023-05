Đề nghị truy tố Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa hoàn tất điều tra bổ sung, đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố 8 bị can, trong đó có ông Nguyễn Đồng, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình (khi bị bắt ông Đồng đang là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Đồng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình (Ảnh: Báo Hòa Bình).

Ngoài ông Nguyễn Đồng, 7 bị can khác bị đề nghị truy tố gồm: Đỗ Hữu Tiệp, nguyên Trưởng phòng Quản trị (Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình); Trần Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PTC; Nguyễn Xuân Thiện, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư P&T, Giám đốc Công ty cổ phần PTC Việt Nam;

Đặng Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư P&T; Nguyễn Việt Cường, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và phát triển Bưu điện Hà Nội; Đào Tiến Dũng, cựu nhân viên Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long T.D.K, Chủ tịch HĐTV Công ty THHH Dịch vụ thuế và kiểm toán Hà Nội; Nghiêm Xuân Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Kiểm định giá và tư vấn tài chính Việt Nam.

Theo kết luận điều tra, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Đồng cùng các bị can trên đã có hành vi vi phạm gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 6,2 tỷ đồng trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng hệ thống Hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy Hòa Bình vào năm 2016.

Kết luận điều tra cũng nêu rõ, các bị can tại Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình là cán bộ đứng đầu trong cơ quan, đơn vị mình quản lý và nằm trong diện quy hoạch để bổ nhiệm giữ các chức vụ cao hơn nhưng đã bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, không giữ được sự liêm chính.

Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước và làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 3 điều 356 bộ luật Hình sự, các bị can đối diện khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù.

Liên quan đến vụ án, trong quá trình điều tra, gia đình các bị can đã nộp tiền để khắc phục hậu quả vụ án. Cụ thể, vợ bị can Nguyễn Đồng đã nộp số tiền 385 triệu đồng; vợ bị can Tiệp đã nộp 3 tỷ đồng, vợ của 5 bị can khác đã nộp tổng cộng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Trước đó, như báo Dân trí đưa tin, ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình thi hành quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đồng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình - về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.