Đề nghị truy tố đối tượng ném mìn để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc

Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố bị can Trương Đình Lân (SN 1977, trú tại phường Hà Lầm, TP Hạ Long, Quảng Ninh) về 3 tội danh: Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Hủy hoại tài sản.

Bị can Trương Đình Lân (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, khoảng 13h25 ngày 24/6/2024, do mâu thuẫn liên quan đến việc vay mượn tiền, Lân đã ném một quả mìn tự chế về phía anh P.H.M. và anh L.C.M. tại tổ 5, khu 3, phường Hà Lầm.

Quả mìn phát nổ khiến xe máy SH của anh M. bị hư hỏng, thiệt hại hơn 31 triệu đồng, cùng một tấm kính gần đó bị vỡ.

Ngày 4/7/2024, Công an TP Hạ Long khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lân về hai tội danh. Do tính chất nghiêm trọng, ngày 22/7/2024, vụ án được chuyển đến Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 15/4, cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố bị can Trương Đình Lân thêm tội Hủy hoại tài sản. Đến ngày 11/6, kết luận điều tra được hoàn tất, đề nghị truy tố bị can về cả 3 tội danh theo quy định của Bộ luật Hình sự.