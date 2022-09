Đề nghị khởi tố vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận lại tro cốt

Theo đó, cơ quan công an đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị VKSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án trong vụ việc một gia đình tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) gửi đơn tố giác ông L.M.Q. (45 tuổi) liên quan đến cái chết chưa rõ nguyên nhân của cháu N.L.M.Q. (3 tuổi).

Trong khi đó, một nguồn tin từ VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật. VKSND tỉnh đang phối hợp với cơ quan công an thu thập tài liệu, chứng cứ, trong đó có kết quả giám định mẫu vật mà gia đình giao nộp.

"Hiện nay chưa có biện pháp tố tụng nào đối với vụ việc và các cá nhân liên quan", nguồn tin từ VKSND tỉnh Lâm Đồng nói.

Gia đình tổ chức lễ cúng cho cháu N.L.M.Q. tại Huế (Ảnh: GĐCC)

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, anh N.H.N. (trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) quen ông L.M.Q. và biết ông này nhận nuôi dạy, điều trị trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ.

Sau đó, anh N. gửi con trai là cháu N.L.M.Q. có dấu hiệu chậm nói cho ông Q. để nhờ can thiệp, hỗ trợ.

Tháng 3, gia đình anh N. gửi con trai cho ông Q. Thời gian điều trị theo kế hoạch ông Q. đưa ra khoảng 2-3 năm với chi phí mỗi tháng khoảng 200 triệu đồng. Gia đình anh N. đưa trước 600 triệu đồng để đặt cọc.

Thế nhưng khoảng một tháng sau, ông Q. đã trở lại Huế và giao cho gia đình anh N. một bình gốm, nói bên trong là tro cốt con trai anh N. Ông Q. giải thích không bàn giao thi thể cho nhà anh N. vì sợ trên đường di chuyển, thi thể cháu bị phân hủy, vì vậy ông đã tự thiêu.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, nơi ông Q. nuôi dưỡng cháu N.L.M.Q. tại phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) là cơ sở không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc, hỗ trợ trẻ khuyết tật.

Căn nhà anh N. cho là nơi vợ chồng ông Q. chăm sóc con trai anh trước khi cháu qua đời (Ảnh: P.Đ).

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập tức điều tra, xác minh các thông tin liên quan.

Công an tỉnh Lâm Đồng nhiều lần mời đại diện gia đình bị hại là ông N.H.N đến để làm việc và cung cấp các mẫu vật nhằm phục vụ quá trình điều tra. Tuy nhiên, ông N.H.N xin đến làm việc chậm do sức khỏe không tốt.

Ngày 9/4, ông N.H.N gửi đơn xin miễn tố giác tội phạm đối với ông Q. Đến ngày 3/8, ông N. tiếp tục gửi đơn tố cáo trở lại.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, từ khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu gia đình ông N. cung cấp mẫu vật phục vụ giám định. Đến ngày 9/9, ông N. đã bàn giao mẫu vật cho cơ quan công an. Hiện các mẫu trên đã được đưa đi trưng cầu giám định tại TPHCM.