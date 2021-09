Đặt hàng qua mạng, lừa shipper đến nơi vắng vẻ để cướp

Dân trí Sau khi đặt mua điện thoại qua mạng, các đối tượng chuẩn bị sẵn kiếm, điều shipper đến vị trí vắng người qua lại để giao hàng, sau đó cướp tài sản và tẩu thoát.

Ngày 13/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Cẩm Thủy vừa phối hợp với Công an xã Cẩm Ngọc và Công an xã Cẩm Phú (huyện Cẩm Thủy) điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng Quách Ngọc Anh và Lê Phú Hà đã bị công an bắt giữ (Ảnh: CATH).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Quách Ngọc Anh (SN 2002), trú tại xã Cẩm Ngọc và Lê Phú Hà (SN 2002), ở xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 12/9, anh C.Đ.S. là shipper cho một công ty chuyển phát nhanh đi vận chuyển một đơn hàng là chiếc điện thoại iPhone 7 Plus trị giá hơn 4 triệu đồng từ thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy đến địa phận xã Cẩm Ngọc để giao hàng cho khách. Khi đến địa điểm giao hàng, anh S. gặp Quách Ngọc Anh và Lê Phú Hà ra nhận hàng nhưng không thanh toán tiền hàng mà còn sử dụng kiếm đe dọa anh S., rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Cẩm Thủy đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp với Công an xã Cẩm Ngọc và Công an xã Cẩm Phú vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Sau 2 giờ, Công an huyện Cẩm Thủy đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản nói trên là Quách Ngọc Anh và Lê Phú Hà.

Theo lời khai ban đầu của 2 đối tượng tại cơ quan công an, do không có tiền tiêu xài nên Hà đã đặt mua điện thoại ở trên mạng sau đó rủ Anh cùng thực hiện hành vi cướp tài sản. Để thực hiện hành vi trên, 2 đối tượng đã chuẩn bị sẵn kiếm và điều shipper đến vị trí vắng người qua lại rồi cướp tài sản và tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Cẩm Thủy điều tra, làm rõ.

Trần Lê