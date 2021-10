Đánh chết anh rể vì... không chịu về nhà ngủ

Dân trí Gần nửa đêm, thấy Biên rời nhà mình mà không đi về nhà, Khăm cầm gậy tre đánh vào đầu nạn nhân. Hậu quả, người anh rể tử vong sau đó.

Ngày 30/10, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An), đơn vị vừa khám phá nhanh một vụ giết người xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, sáng 29/10, Công an huyện Anh Sơn nhận được báo cáo về một vụ chết người không rõ nguyên nhân tại xã Phúc Sơn. Nạn nhân là anh Vi Văn Biên (SN 1974). Qua đánh giá ban đầu, Công an huyện Anh Sơn phát hiện trên đầu và người nạn nhân có thương tích, dấu hiệu chết bất thường.

Đối tượng Vi Văn Khăm tại cơ quan điều tra Công an huyện Anh Sơn (Ảnh: T.Tân).

Sau khi báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đánh giá đây là một vụ án hình sự, Công an huyện Anh Sơn thu thập các dấu vết, chứng cứ, đồng thời dựng lên chân dung đối tượng tình nghi. Cùng ngày, công an đã bắt giữ nghi phạm Vi Văn Khăm (SN 1979, trú cùng xã Phúc Sơn). Khăm là em rể họ của nạn nhân (mẹ vợ Biên là chị ruột mẹ vợ Khăm).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vi Văn Khăm khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tối 28/10, Khăm và anh Biên đi thăm một người bà con bị tai nạn, sau đó về nhà Khăm ăn cơm. Đến khuya, anh Biên rời nhà Khăm nhưng không về nhà mình, Khăm nói anh này về ngủ, nếu không sẽ đánh. Biên nói lại "thích đánh thì đánh đi" và bị Khăm dùng gậy tre đánh vào đầu.

Nạn nhân bỏ chạy và trượt ngã. Khăm bế Biên về nhà, thay quần áo, xoa dầu cho anh này. Đến rạng sáng 29/10, người nhà phát hiện anh Biên tử vong.

