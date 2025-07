Đang ôm con ngủ, mẹ bầu bất ngờ bị kẻ lạ mặt kề dao vào cổ, cướp tiền

Ngày 18/7, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, một người phụ nữ địa phương đã có thư cảm ơn gửi lãnh đạo Công an tỉnh và Công an xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị vì kịp thời bắt đối tượng đe dọa, cướp tài sản.

Người viết thư cảm ơn là chị T.T.M.P. (SN 1996, trú tại thôn Đức Trung, xã Đông Trạch).

Lá thư cảm ơn viết tay của chị P. gửi đến lực lượng công an (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Trước đó, chị P. cùng với con gái đang nằm ngủ tại nhà riêng thì bị một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà. Đối tượng dùng khăn bịt mặt chị P. rồi kề dao vào cổ người phụ nữ đe dọa, nếu không đưa tiền sẽ giết hại mẹ con chị.

Thời điểm này, chị P. đang có bầu, con nhỏ, trong khi chồng không có ở nhà nên rất hoảng sợ và đã đưa cho đối tượng 16,5 triệu đồng. Lấy được tiền, đối tượng tiếp tục đe dọa nếu chị P. báo công an sẽ giết hại mẹ con chị.

Khi kẻ cướp rời đi, chị P. hoảng sợ đưa con về nhà bà nội ở, không dám báo lực lượng chức năng. Tuy nhiên, khi được gia đình động viên, chị P. đã trình báo toàn bộ sự việc đến Công an xã Đông Trạch.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng vụ việc, Công an xã Đông Trạch nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng để làm rõ.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng liều lĩnh dùng dao đe dọa, cướp tài sản của chị P. là Phạm Văn Lanh (SN 1999, trú tại thôn Bàu Làng, xã Đông Trạch).