Đang ngồi trong phòng trọ bị chồng cũ của người tình chém trọng thương

Dân trí Thấy anh T.H.N. có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình, Huỳnh Quang Thế đã dẫn đồng bọn tìm đến tận nhà trọ rồi rút dao chém xối xả khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 6/6, Công an xã Long An (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang tiến hành tạm giữ hình sự các đối tượng Huỳnh Quang Thế (còn gọi là Bổn, sinh năm 1984), Phạm Thành Sang (còn gọi là Tý Sang, sinh năm 1994), Lê Thái Sơn (còn gọi là Cưng, sinh năm 1998), Phạm Hoàng Anh (sinh năm 1992, ngụ huyện Long Thành) và Nguyễn Cao Đông (sinh năm 1998, ngụ xã Long An, huyện Long Thành), để điều tra làm rõ hành vi chém người gây thương tích.

Theo hồ sơ điều tra, trước đó vào khoảng 19h tối 3/6, anh T.H.N. đang ở tại phòng trọ ở xã Long An, huyện Long Thành thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng xông vào phòng, dùng dao chém xối xả khiến nạn nhân bị thương nặng.

Các đối tượng cùng với hung khí gây án tại cơ quan công an

Ngay sau khi ra tay chém người, nhóm đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Riêng anh N. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Long An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Long Thành đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như triển khai các biện pháp truy bắt các đối tượng gây án.

Qua quá trình thu thập chứng cứ, rà soát các đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ Thế cùng các đồng phạm là Sang, Sơn, Anh, Đông.

Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng khai nhận do xuất phát từ việc anh N. có quan hệ tình cảm với vợ cũ của Thế, nên Thế đã rủ đồng bọn đi đánh dằn mặt.

Sau khi chuẩn bị hung khí, nhóm đối tượng kéo đến nhà trọ anh N., đối tượng Anh rút cây dao dài thủ sẵn trong người xông vào chém trúng 2 nhát vào 2 cánh tay của anh N.

Hiện Công an xã Long An đã chuyển hồ sơ cùng các đối tượng cùng vật chứng cho Công an huyện Long Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khoa Nam