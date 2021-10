"Dâng mỡ miệng mèo", bị hàng xóm "đốt" cả tỷ bạc vào trò đỏ đen

Dân trí Được người bạn cùng quê nhờ thẻ ATM để ngân hàng giải ngân món tiền vay, Trần Văn Sơn đồng ý. Tuy nhiên, khi tiền chuyển về tài khoản, Sơn... nướng sạch vào trò đen đỏ.

Bị cáo Trần Văn Sơn (SN 1991, trú xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và anh Tuấn (SN 1981) là đồng hương cùng huyện. Giữa năm 2020, anh Tuấn xuống TP Vinh học nghề, ở trọ cùng chỗ với Sơn. Ở hai xã liền kề nhau, lại có chút quen biết nên cả hai khá thân thiết.

Thời điểm này anh Tuấn và vợ đang làm thủ tục vay vốn ngân hàng để phát triển kinh doanh. Giữa tháng 12/2020, thủ tục, hồ sơ vay vốn hoàn thiện, anh Tuấn nhờ Sơn cho mượn số tài khoản ngân hàng (thẻ ATM do ngân hàng nơi anh Tuấn vay vốn phát hành) để ngân hàng chuyển tiền.

Hai bên thống nhất, khi ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản, Sơn sẽ báo với anh Tuấn để cùng đi rút. Nghĩ đồng hương, lại ở cùng nhau nên anh Tuấn yên tâm chờ tiền vào tài khoản mà không hề biết đã dâng mỡ vào miệng mèo.

Bị cáo Trần Văn Sơn bị truy tố xét xử về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (Ảnh: Hoàng Lam).

Sơn đã lập gia đình nhưng không có công việc ổn định, cũng không chí thú làm ăn lại đam mê cờ bạc. Gã lập tài khoản trên trang web 88win.com và "nướng" hết tiền vào đó. Bởi vậy, khi anh Tuấn nhờ tài khoản để chuyển tiền, một kế hoạch lừa đảo đã nảy ra trong đầu Sơn.

Ngày 23/12/2020, phía ngân hàng giải ngân 1,26 tỷ đồng theo hợp đồng vay vốn của anh Tuấn vào số tài khoản mang tên Trần Văn Sơn. Trong thời gian này, dù anh Tuấn liên tục hỏi nhưng Sơn nói là chưa thấy tiền chuyển vào. Tuy nhiên, chỉ trong ngày hôm sau, Sơn chuyển 1,199 tỷ đồng từ tài khoản này sang một tài khoản ngân hàng khác mang tên mình rồi... lên mạng đánh bạc.

Chỉ trong vòng một ngày, Sơn "nướng" sạch số tiền trên. Đang "khát bạc", còn 60 triệu đồng trong tài khoản, Sơn rút ra chơi tiếp và trắng tay.

Phạt tù người đàn ông đánh bạc bằng tiền hàng xóm gửi (T/h: Hoàng Lam)

"Sau khi xác nhận từ phía ngân hàng toàn bộ số tiền vay đã chuyển vào tải khoản mang tên Sơn, chúng tôi liên lạc với Sơn nhưng không được, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy", anh Tuấn kể lại.

Khi thua sạch hết số tiền của người khác và không còn khả năng để hoàn trả, biết vợ chồng anh Tuấn đang tìm, ngày 28/12/2020 Trần Văn Sơn đến công an đầu thú.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà Sơn tham gia đánh bạc qua trang web 88win.com (máy chủ đặt ở nước ngoài) là 1,264 tỷ đồng, trong đó có 1,26 tỷ đồng là số tiền của anh Tuấn. Trần Văn Sơn bị truy tố ra trước tòa án xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vì tin tưởng Sơn, vợ chồng anh Tuấn (áo trắng) nhờ số tài khoản của người này để nhận khoản vay hơn 1,2 tỷ đồng từ ngân hàng để rồi mất trắng (Ảnh: Hoàng Lam).

"Vì tin Sơn mà tôi mất tiền, gánh nợ ngân hàng, lỡ dở chuyện làm ăn, hàng tháng còn phải còng lưng trả lãi", anh Tuấn đau đớn vì đặt niềm tin sai chỗ.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Sơn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để làm lại cuộc đời. Trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của Sơn đã khắc phục được cho bị hại 10 triệu đồng. Bị cáo Sơn hứa sẽ tác động gia đình để bồi thường cho anh Tuấn.

Có mặt tại phiên tòa, mẹ bị cáo Sơn động viên con yên tâm cải tạo. Bà và gia đình đã thống nhất bán một mảnh đất để thay con đền bù cho nạn nhân. Tuy nhiên, theo xác minh của anh Tuấn, mảnh đất mà gia đình Sơn hứa bán để đền bù là đất chưa có giấy tờ hợp pháp. Do vậy, anh đề nghị Hội đồng xét xử đưa ra bản án thật nghiêm khắc đối với bị cáo.

Trần Văn Sơn bật khóc khi người mẹ (áo vàng) hứa sẽ bán đất để trả nợ cho con (Ảnh: Hoàng Lam).

Xem xét hành vi phạm tội của Trần Văn Sơn, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khác, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 14 năm tù; buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho nạn nhân.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định toàn bộ số tiền của anh Tuấn đã bị Sơn sử dụng để đánh bạc. Tuy nhiên, do Sơn đánh bạc trên mạng, máy chủ lại đặt ở nước ngoài nên cơ quan công an chưa chứng minh được Sơn đánh bạc với ai, số tiền thua bạc được chuyển cho người nào. Do vậy, cơ quan chức năng chưa có căn cứ để xử lý Sơn về hành vi "đánh bạc".

Hoàng Lam