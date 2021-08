Đang giãn cách xã hội, 8 người vẫn vô tư tụ tập ăn nhậu

Dân trí Công an huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) đang hoàn thiện hồ sơ xử lý 8 người tụ tập ăn nhậu trong lúc địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch.

Ngày 30/8, Công an huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 8 người dân tụ tập ăn nhậu trong lúc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện trường 8 người dân tụ tập ăn nhậu, vi phạm quy định giãn cách xã hội (Ảnh: Công an huyện Hiệp Đức).

Trước đó, trưa 28/8, qua công tác tuần tra kiểm soát, công an huyện phát hiện 8 người tụ tập ăn nhậu tại nhà một người dân ở khối phố An Tây (thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức). Cả 8 người đều trú cùng khối phố An Tây.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với những người vi phạm vì không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người, không ra đường khi không cần thiết để phòng chống dịch bệnh.

Theo quy định tại Điều 12, Nghị định 117 của Chính phủ, với hành vi này, mỗi người phải đối diện mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Đại diện Công an huyện Hiệp Đức nhấn mạnh cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm biện pháp quy định để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Công Bính