Đang giãn cách, 16 đối tượng vẫn tụ tập đánh bạc ăn tiền

Dân trí TP Tuy Hòa (Phú Yên) đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhưng 16 đối tượng vẫn tụ tập, tổ chức đánh bạc ăn tiền.

Ngày 20/8, Công an TP Tuy Hòa cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xử lý về hành vi "đánh bạc" đối với 16 đối tượng ở địa phương này.

Đồng thời, tham mưu và đề nghị Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng từ 10 - 20 triệu đồng, do tụ tập đánh bạc giữa lúc thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Các đối tượng ở TP Tuy Hòa đang đánh bạc thì bị bắt quả tang (Ảnh: Công an cung cấp).

Thông tin vụ việc, Công an TP Tuy Hòa cho hay, tối 19/8, Tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an TP Tuy Hòa tiến hành đột kích tụ điểm đánh bạc tại số nhà 18 Lê Quý Đôn, Phường 4 (TP Tuy Hòa); phát hiện bắt giữ 16 đối tượng đang tụ tập đánh bạc với hình thức ăn thua bằng tiền.

Tang vật tại hiện trường gồm gần 45 triệu đồng, 3 hộp bài còn nguyên, nhiều bộ bài đã qua sử dụng và 8 xe mô tô.

Cũng trong ngày 19/8, lực lượng công an trên đã phát hiện 2 đối tượng là Phan Chí Thiện (sinh năm 1988) và Nguyễn Trần Đông Triều (SN 1982) cùng trú Phường 9, TP Tuy Hòa ra đường không cần thiết, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua kiểm tra 2 đối tượng này, công an phát hiện Thiện mang theo 4,771 gam ma túy đá và Triều mang theo 0,67 gam ma túy đá.

Tang vật công an thu giữ của đối tượng Thiện (Ảnh: CACC).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Chí Thiện và Nguyễn Trần Đông Triều về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung Thi