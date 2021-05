"Dàn quân" hỗn chiến trong nghĩa trang, một người bị chém chết

Dân trí Hai nhóm thanh niên hẹn nhau ra nghĩa trang ấp Đồng Sen "dàn quân" giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc hỗn chiến, một người bị chém nhiều nhát tử vong.

Hung khí nguy hiểm các nhóm đối tượng thường mang đi trong những cuộc hỗn chiến đẫm máu (Ảnh minh họa).

Ngày 19/5, Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh khẩn trương điều tra truy xét vụ ẩu đả xảy ra tại nghĩa trang ấp Đồng Sen (xã An Bình), khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tối 18/5, do mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh niên mang theo hung khí hẹn nhau tại địa điểm trên để giải quyết, trong lúc hỗn chiến, một thanh niên bị chém tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến điều tra, phong tỏa hiện trường, thu giữ nhiều hung khí của hai nhóm đối tượng để lại.

Trung Kiên