Dẫn giải nhiều người từ Tịnh thất Bồng Lai đến trụ sở công an để điều tra

Chiều 17/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, 3 ngày trước, cơ quan an ninh điều tra phối hợp cùng nhiều đơn vị đã dẫn giải những người sinh sống tại hộ của bà Cao Thị Cúc (nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) về Công an huyện Đức Hòa để xác minh một số nội dung liên quan đến các tố cáo về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an dẫn giải những người sống tại đây về trụ sở làm việc (Ảnh: CTV).

Công an tỉnh đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ của bà Cao Thị Cúc do Công an huyện Đức Hòa chuyển giao.

Theo kết quả thẩm tra, xác minh nội dung tố giác, cơ quan điều tra xác định có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Ngày 13/10/2022, công an đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng tập trung làm rõ các hành vi giả chùa, giả sư và giả trẻ mồ côi để kêu gọi từ thiện nhằm chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân.

Công an tỉnh Long An đã 3 lần triệu tập những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc để làm rõ. Tuy nhiên, những người sinh sống tại đây không chấp hành, buộc công an phải thực hiện biện pháp tố tụng dẫn giải theo quy định.

Nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ (Ảnh: CTV).

Quá trình dẫn giải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, cả 3 lần cơ quan cảnh sát điều tra mời ông Lê Tùng Vân lên làm việc nhưng ông đều không chấp hành. Cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để có thể khởi tố ông Lê Tùng Vân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.