Đâm thủng bụng người khác sau lời thách "anh không có bản lĩnh đâm tôi"

Ngày 28/6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Đặng Đình Lâm (44 tuổi, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về tội Giết người.

Lâm được công ty giao nhiệm vụ bảo vệ rừng cao su tại khu vực Khe Vều, xã Phúc Sơn. Sáng 14/12/2022, Lâm phát hiện có 2 người đàn ông lạ đang cắt cây gỗ tạp tại khu vực rừng do mình quản lý. 2 người này nói được anh Đặng Văn C. (37 tuổi, trú cùng xã) thuê cắt. Lâm yêu cầu 2 người này dừng lại bởi đây là đất của công ty.

Bị cáo Đặng Đình Lâm tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Chiều cùng ngày, Lâm gọi điện cho anh C. để hỏi vụ cắt cây thì 2 người xảy ra mâu thuẫn. Lâm cầm dao đến nhà anh C.

Tại đây, hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã. Lâm đe dọa đâm chết anh C. thì anh C. nói: "Anh về đi, anh không có bản lĩnh đâm tôi đâu". Bức xúc trước lời thách thức của anh C., Lâm đâm một nhát dao vào bụng nạn nhân.

Anh C. được đưa đến bệnh viện cấp cứu do vết đâm gây thủng ruột non, đại tràng, tổn hại 59% sức khỏe.

Lúc đầu, Đặng Đình Lâm bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích nhưng trong quá trình điều tra, công an đã thay đổi tội danh thành Giết người.

Đâm thủng bụng người khác, lĩnh án 7 năm tù (Video: Hoàng Lam).

Tại phiên tòa, bị cáo Lâm thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Lâm cho biết, do bức xúc chuyện cây trong phạm vi rừng mình quản lý bị chặt, bị hại lại có lời nói thách thức nên bản thân không kiềm chế được.

Bị cáo gửi lời xin lỗi anh C. và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị hại Đặng Văn C. cũng xin giảm án cho bị cáo Lâm. Trước khi phiên tòa diễn ra, hai bên đã thỏa thuận xong phần trách nhiệm dân sự.

Xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Đình Lâm 7 năm tù.