Đâm 2 người thương vong rồi leo nóc nhà lẩn trốn

Ngày 24/5, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Luyện (39 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, tối 22/5, chị T.T.C. (32 tuổi, quê Kiên Giang) nhờ bạn là Luyện, chở đến nhà chồng cũ trên đường tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để thăm con.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Luyện (Ảnh: A.X.).

Tại đây, chị C. bị người nhà của chồng cũ ngăn cản và xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Tưởng Luyện là bạn trai của chị C., ông N.V.H. (60 tuổi, anh trai chồng cũ chị C.) đuổi đánh.

Bị đánh vô cớ, Luyện lấy dao đâm vào ông H. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy cha bị đánh, anh N.T.Đ. (31 tuổi, con trai ông H.) chạy ra can ngăn và bị Luyện dùng dao tấn công.

Sau khi gây án, Luyện leo nóc nhà dân gần đó lẩn trốn. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông H. không qua khỏi, riêng anh Đ. bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt Luyện, đưa về trụ sở để đấu tranh.

Bước đầu, Luyện khai nhận hành vi phạm tội và cho rằng bị đánh vô cớ, không kiềm chế bản thân nên dẫn đến vụ án mạng trên.