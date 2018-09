Đại gia Trầm Bê chấp nhận bản án 4 năm tù

Ngày 3/9, thông tin từ TAND TPHCM cho biết đã hết thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) và 44 người khác về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, rất nhiều bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã không kháng cáo.

Cụ thể, bị cáo Phạm Công Danh, bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) không kháng cáo về mặt hình sự. Còn về dân sự, 2 bị cáo kháng cáo đề nghị thu hồi một số khoản tiền mà cấp sơ thẩm chưa xem xét.

Phạm Công Danh kháng cáo về mặt dân sự.

2 bị cáo Trầm Bê (sinh năm 1959, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank), Phan Huy Khang (sinh năm 1973, nguyên Tổng giám đốc Sacombank) không kháng cáo. Điều này đồng nghĩa với việc Trầm Bê chấp nhận mức án 4 năm tù và Phan Huy Khang chấp nhận mức án 4 năm tù như cấp sơ thẩm đã tuyên phạt.

Đa số các bị cáo đồng phạm còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đối với một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ngân hàng TNHH MTV Xây dựng VN (CB, VNCB cũ, tiền thân là TrustBank) kháng cáo không đồng ý trả lại 4.500 tỉ đồng cho Phạm Công Danh theo án tuyên; Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) kháng cáo không đồng ý với nhận định của cấp sơ thẩm, cho rằng hơn 1.176 tỉ đồng từ BIDV Sở Giao dịch II, gần 458 tỉ đồng từ BIDV chi nhánh Hải Vân là vật chứng của vụ án nên tuyên thu hồi để trả lại cho CB. Ông Trần Quí Thanh (tập đoàn Tân Hiệp Phát) cũng kháng cáo không đồng ý trả hơn 194 tỉ đồng cho CB. Tiêng Sacombank và ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) không kháng cáo.

Trầm Bê chấp nhận lãnh 4 năm tù.

Trước đó, sau gần 2 tuần xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM đã tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù, Trầm Bê 4 năm tù, Phan Huy Khang 3 năm tù, 43 đồng phạm còn lại nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên không thu hồi 6.126,8 tỉ đồng từ Sacombank, BIDV, TPBank theo như đề nghị của VKSND thành phố để khắc phục hậu quả, bởi theo tòa, số tiền này 3 ngân hàng trên thu hồi khoản nợ trên số tiền bảo lãnh của VNCB là phù hợp.

Ngược lại, HĐXX tuyên thu hồi hàng ngàn tỉ đồng để trả lại cho CB, từ nhiều nguồn mà Danh dùng khoản vay 6.126,8 tỉ đồng từ BIDV, Sacombank, TPBank để chi trả, gồm: 600 tỉ đồng từ bà Hứa Thị Phấn, hơn 194 tỉ đồng từ ông Trần Quí Thanh, hơn 2.371 tỉ đồng từ CB Bank, hơn 1.176 tỉ đồng từ BIDV Sở Giao dịch II, gần 458 tỉ đồng từ BIDV chi nhánh Hải Vân, hơn 438 tỉ đồng từ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hải Tiến, hơn 36 tỉ đồng từ Sacombank chi nhánh Sài Gòn, gần 800 tỉ đồng từ Danh…

Đối với quan hệ giữa Phạm Công Danh, BIDV, Sacombank và những người liên quan HĐXX, quyết định tách ra thành các vụ án dân sự khác và sẽ giải quyết khi các bên có yêu cầu.

Ngoài ra, HĐXX quyết định giải tỏa kê biên căn nhà số 591 An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân trả lại cho bà Viên Tú Anh (chị vợ bị cáo Trầm Bê) do không liên quan tới vụ án này. Còn căn nhà tại số 601 Hồng Bàng, phường 6, Quận 6 do Trầm Bê làm chủ, đại diện Viện KSND TPHCM cũng đề nghị HĐXX xem xét giải tỏa kê biên cho Trầm Bê.

Theo bản án sơ thẩm, Phạm Công Danh sử dụng 29 công ty do bị cáo đứng sau vay tiền tại Sacombank, TPBank, BIDV, dùng tiền của VNCB gửi tại 3 ngân hàng này bảo lãnh cho 29 công ty của Danh, gây thiệt hại cho VNCB 6.126,8 tỉ đồng khi 29 công ty này không có khả năng trả nợ.

Xuân Duy