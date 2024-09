Đại gia khai khoáng Tú Ác bị bắt

Ngày 20/9, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Thuận (55 tuổi, tức Tú Ác), Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) về tội Vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên.

Sau khi tổ công tác bắt giữ Trần Văn Thuận tại TP Thủ Đức (TPHCM), Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Thuận về nhà riêng tại huyện Hàm Tân để khám xét khẩn cấp, thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định. Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, trực tiếp chỉ huy hơn 100 chiến sĩ công an khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trần Văn Thuận.

Trần Văn Thuận bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ ngày 20/9 (Ảnh: Công an Bình Thuận).

Trước đó, tối 18/9, Trần Văn Thuận có dấu hiệu bỏ trốn sang địa phương khác sau nhiều ngày bị Cơ quan CSĐT triệu tập. Dự đoán trước tình huống này, Công an tỉnh Bình Thuận chia ra 4 tổ công tác, trong đó một tổ bí mật theo sát Trần Văn Thuận, một tổ túc trực tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), một tổ đón lõng ở TP Thủ Đức (TPHCM) và tổ còn lại mật phục ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau hơn 30 giờ theo dõi, truy vết qua hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt Trần Văn Thuận tại một căn nhà ở TP Thủ Đức trước khi đối tượng có kế hoạch trốn ra Hà Nội bằng đường hàng không.

Trước đó, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã có kết luận về hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Long Thái Việt.

Công an tỉnh Bình Thuận tống đạt lệnh bắt Trần Văn Thuận tại nhà riêng ở huyện Hàm Tân (Ảnh: Công an Bình Thuận).

Theo kết luận thanh tra, Công ty Long Thái Việt đã có tác động khai thác tại phần diện tích chưa được UBND tỉnh cho thuê; khai thác vượt quá ranh giới khu vực cấp phép. Đặc biệt, công ty này khai thác khoáng sản với khối lượng 48.868m3, nhưng chỉ khai báo 22.828m3. Công ty Long Thái Việt còn có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế.

Trong quá trình hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản, Công ty Long Thái Việt còn có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 24.828m3 cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, thu lợi nhuận được hơn 1 tỷ đồng; khai thác lớp vật liệu san lấp vượt quá phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác theo chiều sâu từ 1m đến dưới 20m.