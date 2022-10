Đại án buôn lậu xăng ở Đồng Nai được xét xử trong 2 tháng

Ngày mai (25/10), TAND tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng 72 đồng phạm về tội Buôn lậu.

Liên quan vụ án, bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, cựu cán bộ Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Văn Thành, HĐXX còn có thẩm phán Nguyễn Xuân Quang cùng 3 hội thẩm.

Đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai giữ quyền công tố tại phiên tòa, gồm: Ông Doãn Cao Sơn, ông Nguyễn Phước Vinh, ông Nguyễn Chính Tâm và bà Đào Thị Quỳnh Giang.

Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập 53 tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan; 81 luật sư bào chữa cho các bị cáo và 43 người làm chứng...

Do số lượng người tham gia tố tụng rất đông, phiên xử sẽ diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (TP Biên Hòa).

Thời gian làm việc, buổi sáng bắt đầu lúc 8h và buổi chiều lúc 14h, diễn ra liên tục từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Dự kiến, thời gian xét xử sơ thẩm kéo dài từ 45-60 ngày.

Theo hồ sơ vụ án, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai xác định trên địa bàn nổi lên tình trạng pha chế xăng giả, buôn bán xăng nhập lậu.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Phạm Đức (49 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang điều khiển xe bồn vận chuyển xăng không rõ nguồn gốc, chứng từ. Từ lời khai của Đức, lực lượng chức năng khám xét hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an và công an địa phương, đồng loạt khám xét nhiều địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và bắt giữ nhiều người trong đường dây tội phạm này tại tỉnh Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng tàu, TPHCM…

Quá trình điều tra xác định đường dây buôn lậu do Phan Thanh Hữu cầm đầu, tổ chức. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2020 đến 2/2021, bị can Hữu cùng đồng phạm đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 95III, trong đó có 2,5 triệu lít xăng chưa kịp tiêu thụ. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu là 2.795 tỷ đồng và thu lợi bất chính 105 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai đã trưng cầu giám định mẫu xăng thu được trong quá trình khám xét. Kết quả cho thấy loại xăng này có chứa MTBE (Methyl Tert-Butyl Ether) vượt ngưỡng quy định, có khả năng làm giảm tuổi thọ động cơ và gây ô nhiễm môi trường. Các mẫu xăng giám định đều làm giả xăng A95.

Quá trình nhập lậu xăng dầu, Phan Thanh Hữu nhận được thông tin có lực lượng của Cục điều tra chống buôn lậu, đang triển khai kiểm tra các tàu hàng. Từ đây, bị can này tìm cách tiếp cận, gặp gỡ ông Ngô Văn Thụy (đội trưởng đội 3 - Cục điều tra chống buôn lậu) để nhờ giúp đỡ.

Hồ sơ thể hiện, bị can Thụy đã nhận hối lộ 500 triệu đồng, 10.000 USD và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản. Đồng thời thu giữ của bị can Thụy một số súng, đạn, sừng tê giác không rõ nguồn gốc...