Đã triệu tập đối tượng cắt ghép file ghi âm của Giám đốc Công an An Giang

Dân trí Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này đã triệu tập một đối tượng liên quan đoạn ghi âm được cho là của ông trao đổi với "cựu Bí thư Tỉnh ủy An Giang".

Liên quan vấn đề này, sáng 5/10, ông Lưu Vĩnh Nguyên - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang cho biết, khi xuất hiện file ghi âm cuộc nói chuyện được cho là của Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang với "cựu bí thư" nói về "Chủ tịch UBND tỉnh An Giang không cho rước, đón người dân về" gây xôn xao mạng xã hội, sáng 4/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã có cuộc họp khẩn.

Tại cuộc họp này, Đại tá Nơi đã trình bày và các thành viên Ban Thường vụ cho rằng đây là chuyện bịa đặt, file ghi âm đã bị cắt ghép nhằm vu khống, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ.

Một trang mạng xã hội đăng phát clip có nội dung kích động, chống phá liên quan đến vụ việc (Ảnh: Công an An giang)

Theo ông Nguyên, khi người dân ở TPHCM và một số tỉnh khác ồ ạt tự phát về quê, chủ trương chung của cấp trung ương cũng như tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang là phải đón bà con. Và đến thời điểm hiện tại (sáng 5/10), An Giang đã đón trên 30.000 người dân.

Khi bà con đến cửa ngõ, ngành chức năng huy động tối đa lực lượng để đưa người dân vào 11 khu điểm trên địa bàn TP Long Xuyên theo 11 đơn vị hành chính của tỉnh An Giang. Song song đó, hỗ trợ bánh bao, nước uống, sữa, áo mưa… cho người dân, vì lãnh đạo tỉnh biết người dân quá vất vả khi trải qua đoạn đường hàng trăm kilomet.

Do đó, ông Trương Vĩnh Nguyên, khẳng định: "Đoạn ghi âm là có bàn tay của một số đối tượng phản động. Họ chọn điểm nóng (người dân ồ ạt về quê) và con người cụ thể là Đại tá Đinh Văn Nơi. Vì thời gian qua, công tác chống dịch lực lượng công an làm rất tốt, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch, hỗ trợ công tác an sinh...

Từ đó, nhóm đối tượng xấu đã cắt ghép ghi âm để gây chia rẽ chủ trương chung của Đảng, Nhà nước ta và của Đảng Bộ Tỉnh An Giang. Vì thế, Ban Nội chính Tỉnh An Giang đã có báo cáo Ban Nội chính Trung ương và một số đơn vị liên quan để có chỉ đạo xử lý".

Ông Nguyên cho biết thêm, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh đã xác định và triệu tập đối tượng này làm việc. Sắp tới sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ việc này.

Đến sáng 5/10, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, tỉnh đã đón hơn 30.000 người dân đi xe mô tô về quê (Ảnh: Tiến Tầm).

Như Dân trí đã thông tin, những ngày qua, lan truyền trên một số trang mạng phản động, chống phá Đảng, Nhà nước đoạn ghi âm được cho là của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang gây hiểu nhầm, kích động chia rẽ công tác phòng chống dịch ở An Giang.

Công an tỉnh An Giang khẳng định những câu nói của Đại tá Đinh Văn Nơi trong file ghi âm này đã được cắt ghép, bịa đặt với ý đồ xấu.

Bởi thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã thực hiện cùng lúc nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng căng mình chống dịch Covid-19 và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội giúp người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Trong đó, Đại tá Đinh Văn Nơi đã chủ động công bố số điện thoại cá nhân của mình để làm đường dây nóng tiếp nhận các tin báo tố giác tội phạm cũng như những tin báo phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nguyễn Hành