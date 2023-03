Đã bắt được "siêu trộm Hưng nhái" tại Lào Cai

Theo Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26/3, tại khu vực tổ 15, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng Công an phường Cốc Lếu bất ngờ kiểm tra, bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Hữu Hưng (SN 1963), có hộ khẩu thường trú tại tổ 25b, phường Duyên Hải nay là tổ 15, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

"Siêu trộm Hưng nhái" bị công an Lào Cai phát hiện, bắt giữ (Ảnh: Công an Lào Cai).

Cách đây 7 năm Nguyễn Hữu Hưng là đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 03/CSHS ngày 11/12/2015 của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng truy nã Nguyễn Hữu Hưng bị bắt tại Công an Lào Cai (Ảnh: Công an Lào Cai).

Được biết đối tượng Nguyễn Hữu Hưng có biệt danh là "Hưng Nhái" và là "siêu trộm" vì đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Hữu Hưng cho Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.