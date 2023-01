Cựu Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Sài Gòn gây thất thoát 22 tỷ đồng

Ngày 16/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Chu Tiến Dũng (60 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Sài Gòn - CNS), Nguyễn Hoành Hoa (64 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị CNS) cùng 9 đồng phạm về tội Vi phạm định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo hồ sơ, bị can Chu Tiến Dũng và đồng phạm đã có hành vi vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng CNS để phục vụ công tác đối ngoại, tri ân, cảm ơn trong dịp lễ Tết hoặc đột xuất, gây thất thoát hơn 17,3 tỷ đồng; thực hiện thoái vốn đầu tư của CNS tại Công ty cổ phần TIE trái quy định, gây thất thoát hơn 4,6 tỷ đồng.

Bị can Chu Tiến Dũng bị đề nghị truy tố (Ảnh: CNS)

Cuối năm ngoái, VKSND Tối cao trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 6 vấn đề. Trong đó, làm rõ bản chất việc sử dụng quỹ khen thưởng trái quy định tại CNS, chi cho ai, thuộc cơ quan nào; làm rõ có hay không bà Huỳnh Thị Kim Trâm, Huỳnh Thị Minh Thư, Đỗ Thị Kim Oanh (đại diện Công ty cổ phần quản lý và dịch vụ An Khánh), ông Đỗ Kim Lợi (đại diện Công ty cổ phần Sài Gòn Hưng Phú) thực hiện mua cổ phiếu của TIE để thâu tóm…

Kết luận điều tra bổ sung thể hiện, các bị can đã sử dụng quỹ khen thưởng của CNS để chi cho cá nhân, đơn vị bên ngoài trái với quy định, vì mục đích đối ngoại, tri ân, cảm ơn nhằm duy trì mối quan hệ công tác. Do CNS không lưu trữ thông tin, tài liệu về người nhận tiền và người nhận nếu có cũng không ký xác nhận nên Cơ quan An ninh điều tra không có cơ sở điều tra, xác minh tại một số cơ quan, đơn vị để xác định, kết luận đối tượng được nhận tiền từ quỹ khen thưởng.

Riêng mục đích mua cổ phiếu TIE của 4 cá nhân (Huỳnh Thị Kim Trâm, Huỳnh Thị Minh Thư, Đỗ Thị Kim Oanh, Đỗ Kim Lợi), kết luận điều tra bổ sung cho thấy việc mua cổ phiếu của 4 cá nhân đúng trình tự, thủ tục, mục đích là đầu tư, kinh doanh kiếm lời, không có cơ sở xác định việc móc nối, bàn bạc, thỏa thuận giữa các cá nhân này với các bị can, cá nhân tại CNS và TIE trong việc chuyển nhượng cổ phiếu TIE.

Đối với các yêu cầu điều tra bổ sung còn lại, nhà chức trách khẳng định đã được làm rõ trong quá trình điều tra ban đầu và bảo lưu quan điểm.

Cơ quan chức năng xác định đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các bị can là người giữ chức vụ, vị trí cao trong đơn vị Nhà nước. Tuy nhiên các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao xâm phạm chế độ quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí tài sản đặc biệt lớn, cần xử lý nghiêm.