Đề nghị truy tố cựu Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Chu Tiến Dũng (60 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Sài Gòn - CNS), Nguyễn Hoành Hoa (64 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị CNS) cùng 8 đồng phạm về tội Vi phạm định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị can Chu Tiến Dũng bị đề nghị truy tố (Ảnh: CNS)

Theo kết luận điều tra, ngày 27/7/2020 và 13/10/2020, Thanh tra TPHCM chuyển kết luận thanh tra đối với CNS và hồ sơ, tài liệu kèm theo cho Cục An ninh kinh tế Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại tổng công ty này.

Ngày 26/1/2021, căn cứ kết quả giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kết luận thanh tra, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV đồng thời chuyển vụ án đến Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra vụ án thể hiện, từ ngày 20/1/2015 đến ngày 4/12/2015, CNS đã chi 4,3 tỷ đồng tiền thưởng cho cá nhân, đơn vị ngoài CNS từ quỹ khen thưởng của tổng công ty, không có đầy đủ chứng từ chứng minh việc chi thưởng.

Giai đoạn này việc chi tiền từ quỹ khen thưởng của CNS căn cứ theo quy chế về quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng của CNS. Quy chế này không quy định cụ thể mức thưởng nên việc tổng giám đốc CNS quyết định duyệt chi 4,3 tỷ đồng là không trái với quy định tại Nghị định số 71/2013.

Từ ngày 1/12/2015, Nghị định số 91/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã có hiệu lực thi hành (thay thế Nghị định số 71). Lãnh đạo CNS biết rõ CNS phải ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng mới.

Nhưng từ ngày 27/4/2016 đến 29/6/2018, CNS vẫn tiếp tục căn cứ quy chế về quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng của CNS để chi tổng cộng 17,3 tỷ đồng từ quỹ khen thưởng của CNS cho cá nhân, đơn vị ngoài CNS trái Nghị định 91.

Ngoài ra, bị can Dũng còn bị cáo buộc có hành vi sai phạm trong việc thực hiện thoái vốn đầu tư của CNS tại công ty cổ phần TIE (gọi tắt là TIE) gây thất thoát 4,6 tỷ đồng.

Theo kết luận trong vụ án này, bị can Dũng có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc gây thất thoát quỹ khen thưởng, phạm tội có tổ chức, nhiều lần nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ông Dũng thành khẩn khai báo, tích cực phối hợp với nhà chức trách để làm sáng tỏ sự việc.