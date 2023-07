Cựu PGĐ Công an Hà Nội khóc trước tòa: "Tôi phạm tội vì thương người"

Chỉ vì thương người?

Sáng 13/7, bước sang ngày thứ 3 phiên xét xử đại án "chuyến bay giải cứu", bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đứng trước bục khai báo trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử (HĐXX).

Lời khai của bị cáo Tuấn thể hiện, vào tháng 1/2022 (sát Tết Nguyên đán), sau khi vụ án hối lộ tại Bộ Ngoại giao bị khởi tố, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky, gọi điện thoại hẹn gặp ông Tuấn trình bày về chuyến bay combo và đề nghị giúp đỡ.

Sau Tết Nguyên đán, Hằng trình bày về việc có thực hiện các chuyến bay combo liên quan đến vụ án ở Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và đề nghị Tuấn xem xét giúp đỡ.

"Bị cáo coi Hằng như em gái, vì hoàn cảnh dịch Covid-19 khó khăn lại dính vào việc này nên bị cáo nói để liên hệ, hỏi người ở trên Bộ xem giúp được gì không", bị cáo Tuấn khai.

Do việc này không phải thẩm quyền của Công an Hà Nội nên bị cáo điện thoại cho Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an, hỏi thì Hưng trả lời bản thân là điều tra viên chính và có thể giúp.

Lời khai của cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội

Sau đó, Tuấn thông báo lại Hằng và bố trí cho Hằng gặp Hưng ở nhà mình.

"Ban đầu bị cáo chỉ suy nghĩ anh em chơi với nhau, giúp được gì thì giúp chứ không tư lợi gì", bị cáo Tuấn nói.

Buổi gặp đầu tiên Hưng và Hằng gặp nhau khoảng 15 phút. Khi đó, Hưng động viên Hằng tự thú.

Đến buổi thứ 2, 3 người tiếp tục gặp nhau ở nhà Tuấn tại phố Chùa Láng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Tại buổi gặp này, Hằng đã trình bày cụ thể về việc đưa hối lộ cho các bộ, ban ngành khi thực hiện các chuyến bay giải cứu.

Mặc dù là phó tổng giám đốc nhưng Hằng là người trực tiếp đưa tiền hối lộ cho các lãnh đạo của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Cũng trong lần gặp này, Hưng đồng ý giúp đỡ với điều kiện Hằng nhận là người giữ vai trò chính trong việc đưa hối lộ cho các bộ, ban ngành. Hưng yêu cầu Hằng viết bản tường trình đưa tiền cho các bộ, ban ngành như thế nào để Hưng nghiên cứu.

Đến buổi gặp thứ 3, Hằng đưa 7 bản tường trình cho Hưng, nội dung trình bày hết diễn biến việc đưa hối lộ.

"Ban đầu bị cáo chỉ nghĩ kết nối để cho Hưng và Hằng tự liên hệ làm việc với nhau nhưng sau này diễn biến của sự việc rơi vào tình trạng Hưng không để Hằng liên lạc với mình. Đồng thời những thông tin Hưng hướng dẫn Hằng như thế nào Hưng lại không nói trực tiếp mà thông qua bị cáo. Bị cáo sợ tam sao thất bản nên bố trí thêm các buổi khác để họ trao đổi trực tiếp với nhau", bị cáo Tuấn lý giải về việc sắp xếp các buổi gặp tiếp theo giữa Hằng và Hưng.

Đến khoảng tháng 6-7/2022, khi cơ quan điều tra làm việc với Văn phòng Chính phủ thì xuất hiện vai trò của Lê Hồng Sơn là Tổng giám đốc Công ty Blue Sky.

Cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn được dẫn giải đến tòa (Ảnh Đ.X).

Trong lời khai của Sơn, Sơn biết việc Hằng đưa tiền hối lộ khi thực hiện chuyến bay giải cứu nhưng trước đó Sơn lại nói với cơ quan điều tra không biết việc này.

Sau đấy, bị cáo Tuấn thông báo Hưng về lời khai của Lê Hồng Sơn.

Vô tư chuyển tiền, không ghi chép

Nhớ lại những lần Hằng đưa tiền cho Hoàng Văn Hưng, Tuấn khai, sau lần gặp thứ 3, Hằng cảm thấy lo lắng nên muốn đưa tiền cho Hưng.

Bị cáo Tuấn lần đầu chuyển cho Hưng 100.000 USD.

"Ban đầu tôi hoàn toàn không muốn mình dính sâu vào việc này nhưng vì Hưng và Hằng không tin tưởng nhau buộc bị cáo phải dính vào tất cả các cuộc", Tuấn khai.

Lần thứ 2, Hằng đưa 150.000 USD để Tuấn chuyển cho Hưng. "Hằng cứ chuyển tiền thì sau 1-2 ngày tôi sẽ gọi Hưng đến để đưa tiền", cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội khai.

Giữa tháng 4/2022, Hưng nói rằng các điều tra viên tham gia đông, phải dùng kinh phí để quan hệ, bồi dưỡng cho mọi người. Tuấn chuyển lời nhắn này đến Hằng.

Tối 20/4/2022, Hằng tiếp tục đưa 200.000 USD cho Tuấn để chuyển tiếp đến Hưng.

Từ tháng 4 đến khoảng tháng 9/2022, Tuấn đã 5-6 lần chuyển cho Hoàng Văn Hưng tổng số tiền khoảng 1,45 triệu USD.

Đến tháng 8/2022, Hưng thông báo với Tuấn về kế hoạch thay đổi vị trí công tác của Hưng do luân chuyển. Tuấn hỏi việc "chạy án" cho Hằng có ảnh hưởng gì không? Hưng khẳng định không ảnh hưởng gì.

Khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022, Hoàng Văn Hưng thông báo việc của Hằng có sự thuận lợi theo hướng đầu thú, nhưng có thể Lê Hồng Sơn sẽ bị xử lý hình sự.

Trước tình thế đó, Hưng hỏi Tuấn: "Có quyết tâm cứu Sơn không?". Lo sợ Sơn vướng lao lý, Nguyễn Thị Thanh Hằng khẳng định phải quyết tâm cứu Sơn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc Hằng tự thú và cũng vì tình cảm giữa Hằng và Sơn nhiều năm qua.

Khoảng đầu tháng 10/2022, Hưng yêu cầu chuyển thêm 350.000 USD và thúc giục Hằng chuyển tiền sớm.

Thời điểm đó, Hằng mới chuẩn bị được 250.000 USD nên Tuấn tự bỏ ra 100.000 USD của cá nhân để đưa cho Hoàng Văn Hưng.

Sau khi đưa cho Hưng hơn 1,4 triệu USD, Hằng và Sơn vẫn bị cơ quan điều tra gọi lên làm việc và thu thập tài liệu tại Công ty Blue Sky.

Sau đó, thông qua Tuấn, Hằng tiếp tục đưa thêm cho Hưng 750.000 USD.

Mặc dù vậy, đến ngày 8/12/2022, cơ quan điều tra vẫn khởi tố và bắt tạm giam Lê Hồng Sơn.

Sau đó, Hưng giải thích với Hằng và Tuấn rằng những căn cứ để cơ quan điều tra bắt Sơn đang "non và chưa đầy đủ".

Trước tòa sáng nay, 13/7, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội khai rất rõ từng lần nhận tiền từ nữ phó giám đốc doanh nghiệp và đưa lại cho Hoàng Văn Hưng giúp "chạy án".

Bị cáo thừa nhận đã nhận của Hằng 2,65 triệu USD rồi chuyển cho Sơn.

"Việc này tôi rất vô tư, không ghi chép gì", Tuấn khẳng định.

Nói về tội danh của mình, cựu Phó giám đốc Công an TP Hà Nội khóc nghẹn: "Thực sự tôi rất ân hận về hành vi của mình. Trong quá trình công tác tôi đã là thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra song vì tình cảm, yêu người, thương người nên đã vi phạm.

Bị cáo rất ân hận, bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, tôi đã 62 tuổi, tôi mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư thực quản".