Cựu lãnh đạo xã nhốt 2 công an trái phép

Ngày 15/8, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Văn Giót (SN 1955, ở xã Phúc Than, huyện Than Uyên) về tội Bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật.

Hà Văn Giót thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 24/7, Công an huyện Than Uyên cử 2 cán bộ công an phối hợp với lực lượng chức năng, tới nhà riêng của ông Giót để làm việc. Tại đây, ông Giót luôn có những lời nói xúc phạm cán bộ, xúc phạm cơ quan Nhà nước.

Kết thúc buổi làm việc, ông Giót đã yêu cầu xé biên bản ghi lời khai, đồng thời đóng cửa ra vào. Ông đưa chốt cửa để vợ là Lò Thị Lả và con dâu là Lường Thị Ngoại, chốt bên ngoài, nhốt 2 cán bộ công an.

Cảnh sát khám xét nhà Hà Văn Giót (Ảnh: Công an cung cấp).

Ông Giót còn dùng điện thoại gọi cho nhiều người dân thông báo đang nhốt 2 công an trong nhà, yêu cầu mọi người đến xem.

Theo cơ quan điều tra, khi người dân kéo đến đông, ông Giót yêu cầu 2 cán bộ công an phải gọi lãnh đạo Công an huyện Than Uyên đến. Khi họ xuất hiện ông mới thả 2 công an ra về.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Công an xã Phúc Than (huyện Than Uyên) đã trực tiếp tới nhà ông Giót rút chốt cửa, giải thoát cho 2 cán bộ công an.

Công an tỉnh Lai Châu xác định đây là một vụ việc gây dư luận xấu trong xã hội. Ông Giót luôn tỏ thái độ ngang ngạnh, chống đối chính quyền cơ sở.

Hung khí cảnh sát thu giữ tại nhà Hà Văn Giót (Ảnh: Công an cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng tham mưu, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Hà Văn Giót nguyên là lãnh đạo xã Pha Mu (huyện Than Uyên), đã nghỉ hưu năm 2000.

Theo vị lãnh đạo, liên quan tới chủ trương xây dựng thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát, ông Giót đã xúi giục người dân viết đơn khiếu kiện chính quyền. Đỉnh điểm là ngày 14/7/2014, ông ta đã kích động hàng trăm người dân kéo đến trụ sở UBND huyện Than Uyên gây rối trật tự công cộng.

Ông Giót đã bị TAND tỉnh Lai Châu xử phạt 2 năm tù. Sau khi ra tù, người đàn ông này tiếp tục quấy phá chính quyền địa phương.