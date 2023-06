Cựu lãnh đạo tuyển cờ tướng Việt Nam bị khởi tố

Ngày 19/6, nguồn tin của Dân trí cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tô Quốc Khanh (chuyên viên phụ trách môn cờ tướng, Tổng cục Thể dục thể thao) về tội Đánh bạc.

Ông Tô Quốc Khanh bên trái (Ảnh: VietnamChess).

Ngoài ông Khanh, có 2 người khác cũng bị khởi tố về cùng tội danh trên.

Các bị can được xác định liên quan đến một đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Công an quận Tây Hồ phát hiện, triệt phá.