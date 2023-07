Cựu giảng viên ân hận vì lộ đề môn sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngày 14/7, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đưa ra xét xử hai bị cáo Bùi Văn Sâm (74 tuổi) và bà Phạm Thị My (60 tuổi, cựu giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội) trong vụ án lộ đề thi sinh học, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Bị cáo Bùi Văn Sâm khai, năm 2021, công tác ra đề thi được Bộ Giáo dục và đào tạo chia làm 5 đợt, mỗi đợt có 10 thầy, cô trên khắp cả nước và kéo dài một tuần.

Các giáo viên tham gia công tác ra đề thi đều được phổ biến và ký cam kết về việc bảo mật công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi.

Trong khi làm đề, ông Sâm được bà Phạm Thị My ba lần đưa các bảng thống kê số lượng câu hỏi mới được các thành viên biên soạn, đưa vào xây dựng ngân hàng câu hỏi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Sau đó, ông Sâm trực tiếp chỉnh sửa, đưa lại cho bà My để đánh máy, in ra thành bản cứng tại nhà riêng.

Ông Sâm nói không biết gì về máy tính, và quy luật chọn rút câu hỏi của phần mềm quản lý do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Vì thế ông Sâm nhờ bà My lưu các câu hỏi vào máy tính.

Tại tòa, ông Sâm thừa nhận mang các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 dạy cho 4 học sinh sắp thi tốt nghiệp THPT và không đưa thêm tài liệu gì.

"Lúc đó bị cáo thấy cũng không ai cấm người ra đề thi mang câu hỏi của mình ra dạy, câu hỏi thì cũng không phải là bí mật Nhà nước", ông Sâm khai và nói rằng 50 năm giảng dạy luôn tâm huyết được phụ huynh, học sinh kính trọng, đề cao, việc ôn thi cho 4 học sinh trên cũng không vì vật chất.

Cựu giáo viên 74 tuổi cảm thấy ân hận, đau khổ về sai lầm của mình dẫn đến việc phải đứng trước tòa ngày hôm nay.

Các bị cáo tại phiên xét xử sáng 14/7 (Ảnh: Nam Ninh).

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Phạm Thị My nhiều lần bật khóc, cho rằng bản cáo trạng có nhiều chi tiết chưa chính xác.

Nữ bị cáo khẳng định tài liệu mang ra khỏi khu vực xây dựng đề thi không phải là câu hỏi mà chỉ là ý tưởng câu hỏi do bị cáo nghĩ ra.

Từ các ý tưởng này, ông Sâm và bà My chỉnh sửa thành câu hỏi để đưa vào ngân hàng câu hỏi.

Bị cáo My cũng phủ nhận việc biết quy luật lựa chọn đề thi của máy chủ, những năm trước việc sắp xếp bản cứng câu hỏi được thực hiện thủ công, từng thành viên trong tổ ra đề thi tự xếp vào 40 ô ngẫu nhiên, bà không có quyền can thiệp vào nội dung.

Bà Phạm Thị My một mực phủ nhận việc mang câu hỏi trong đề thi do mình xây dựng để dạy cho 4 học sinh.

Về việc hủy chiếc USB, bà lý giải do chứa nội dung bảo mật, không muốn bị lộ lọt mới tiêu hủy, không có động cơ làm khó cơ quan điều tra.

Tại tòa, vị đại diện Viện kiểm sát đánh giá thái độ của bị cáo Phạm Thị My còn quanh co, chưa thành khẩn, do đó đề nghị mức án 15-18 tháng tù và ông Bùi Văn Sâm 12 tháng cải tạo không giam giữ, do có tình tiết thành khẩn, tuổi cao.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục.