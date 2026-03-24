Cựu giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên bị bắt

Ngày 24/3, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố bắt giam Lê Ngọc Hậu (52 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Ea H'leo) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Theo đó, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo nghề, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện nhiều sai phạm tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Ea H'leo giai đoạn 2019-2020.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Ngọc Hậu (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Quá trình giữ chức giám đốc của trung tâm, ông Lê Ngọc Hậu đã để xảy ra hàng loạt vi phạm trong hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn như thực hiện không đúng quy định về đấu thầu trong việc thuê máy móc, thiết bị phục vụ thực hành; kê khống trang thiết bị trong các hợp đồng thuê phục vụ đào tạo; cấp khống chứng chỉ nghề cho giáo viên nhằm hợp thức hóa điều kiện mở lớp...

Cơ quan công an xác định những sai phạm có dấu hiệu của việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Ông Lê Ngọc Hậu còn liên tiếp đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhằm tác động dư luận, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Trước đó, vào tháng 4/2022, ông Lê Ngọc Hậu bị Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo (cũ) ra quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc do để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình công tác. Không đồng tình với quyết định này, ông Hậu đã khởi kiện ra tòa và thua kiện.