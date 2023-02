Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên Nguyễn Văn Kiên sắp hầu tòa

Sáu bị can trong vụ án. Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, các bị can gồm: Nguyễn Văn Kiên, Trịnh Mạnh Cường, Đinh Văn Hữu; Nguyễn Quang Tuyến, Võ Thúc Chính, Mai Thanh An (Ảnh: Bộ Công an).