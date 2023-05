Cựu đại úy công an cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200 tỷ đồng

Ngày 25/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Duy Tiến (38 tuổi, cựu Đại úy công an), Võ Văn Đông (56 tuổi, cựu Trung tá công an) về tội Buôn lậu. Cả hai từng công tác tại Đội phòng chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM).

24 đồng phạm của Tiến và Đông có liên quan vụ việc cũng được đưa ra xét xử về tội danh trên.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình công tác, Tiến biết có chính sách cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng phục vụ sản xuất tại chính doanh nghiệp nhập. Lợi dụng chính sách này, cựu Đại úy công an thỏa thuận các chủ hàng nhập thiết bị, máy móc về Việt Nam qua các công ty do Tiến thành lập.

Chủ hàng phải trả 78-90 triệu đồng mỗi container hàng nhập, còn Tiến chịu trách nhiệm "lót tay" cho cán bộ kiểm hóa của hải quan và chi phí khác.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: X.D.).

Để thực hiện việc buôn lậu, Tiến thuê một số người đứng ra thành lập 47 công ty và sử dụng pháp nhân của những doanh nghiệp này để làm thủ tục nhập khẩu, thông quan và giao dịch.

Tiếp đó, Tiến chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa năm sản xuất của hàng hóa trên hồ sơ, làm giả, lập khống nhiều giấy tờ. Tiến còn móc nối Công ty Cổ phần giám định Đại Minh Việt, lập các biên bản giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống, cung cấp cho hải quan.

Ngày 24/5/2021, hành vi của Tiến bị công an phát hiện khi đang làm thủ tục nhập lậu 7 container máy móc thiết bị tại cảng Cát Lái, TP Thủ Đức.

Khám xét các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh... cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng liên quan. Hơn một tuần sau, Hoàng Duy Tiến bị bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2021, Tiến và đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45/47 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng, với tổng trị giá hơn 211 tỷ đồng.

Một trong những người giúp sức cho Tiến thực hiện hành vi phạm tội là cựu Trung tá Võ Văn Đông. Trong quá trình công tác chung, đầu năm 2021, Đông gặp Tiến rồi nói một người bạn có nhu cầu nhập khẩu các container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam. Khi Đông gợi ý, Tiến đồng ý với chi phí 90 triệu đồng/container hàng (gồm chi phí vận chuyển).

Theo đó, Tiến trực tiếp nhận thông tin liên quan container hàng máy móc, thiết bị cũ từ Võ Văn Đông mà không thông qua nhân viên của Tiến. Sau đó, Tiến chỉ đạo các nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu các container hàng tại Chi cục hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực I tương tự như các chủ hàng khác.

Quá trình trao đổi, liên lạc để nhập khẩu các container hàng máy móc, thiết bị cũ giữa Tiến và Đông thực hiện chủ yếu qua ứng dụng Viber.

Ngoài ra, Đông còn cung cấp số điện thoại của Khải (chưa rõ lai lịch) cho Tiến để anh ta cung cấp cho nhà xe, giao nhận các container hàng hóa cũng như giám định máy móc thiết bị cũ trong các container hàng của Đông.

Sau mỗi "phi vụ" trót lọt, Đông gặp Tiến tại cơ quan hoặc quán cà phê và đưa 90 triệu đồng/container như thỏa thuận.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ tháng 2/2021 đến ngày 24/5/2021, Tiến đã làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển trót lọt về kho cho Đông tổng cộng 6 container hàng máy móc, thiết bị cũ với tổng trị giá hàng hóa hơn 924 triệu đồng.

Nhà chức trách xác định trong vụ án này, Hoàng Duy Tiến là người chủ mưu, cầm đầu.

Bị cáo Tiến tại tòa (Ảnh: X.D.).

Tại phiên tòa hôm nay, người đầu tiên bước lên bục khai báo, bị cáo Tiến thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Cựu đại úy công an cho rằng mình làm công an nên hiểu biết chính sách pháp luật, quy trình làm việc của hải quan nên từ năm 2018 bắt đầu nảy sinh ý định nhập lậu hàng hóa để hưởng lợi.

Để thực hiện hành vi nhập lậu hàng hóa, Tiến khai đã thuê nhiều người thành lập 47 công ty. Khi được hỏi lý do về việc làm trên, cựu đại úy công an nói sợ bị hải quan phát hiện nên một thời gian sẽ bỏ công ty cũ để thành lập công ty mới.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30/5.