Cựu Đại úy công an buôn hơn 3 kg ma túy

Ngày 24/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Văn Việt (SN 1984, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An), Nguyễn Trọng Minh Quang (SN 1990, trú TP Vinh, Nghệ An) và Nguyễn Văn Khánh (SN 1994, trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước thời điểm bị bắt, Trần Văn Việt công tác tại công an một huyện miền núi tỉnh Nghệ An, mang hàm Đại úy.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 9h ngày 13/9/2020, Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phát hiện bắt quả tang Trần Văn Việt cùng một kg ketamine và một bánh heroin giấu dưới gầm ghế lái ô tô. Việt khai số ma túy trên mua của một người đàn ông dân tộc Mông ở xã biên giới Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An) để giao cho Nguyễn Trọng Minh Quang theo thỏa thuận từ trước.

Mở rộng điều tra vụ án, công an chứng minh giữa Trần Văn Việt và Nguyễn Trọng Minh Quang đã thực hiện các phi vụ mua bán ma túy từ tháng 7/2020. Hai bên thống nhất mức giá 425 triệu đồng/kg ketamine. Khi Việt lấy được hàng, Quang sẽ phân công Nguyễn Văn Khánh trực tiếp liên hệ với Việt để thống nhất thời gian, địa điểm, phương thức giao nhận ma túy.

Trong tháng 7 và tháng 8/2020, Trần Văn Việt đã thực hiện 2 vụ mua bán 2 kg ma túy với Nguyễn Trọng Minh Quang. Sau khi nhận ma túy từ Việt, theo chỉ đạo của Quang, Khánh gửi bằng đường xe khách vào miền Nam cho người mua.

Lần thứ 3, Quang tiếp tục đặt hàng một kg ketamine. Lần này, Việt được một đối tượng tên Hồ Bá Nam đặt mua một bánh heroin. Khi Việt mang ma túy đi giao cho Quang và Nam thì bị phát hiện và bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định Trần Văn Việt phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 3 kg ketamine và 350,7 gam heroin, Nguyễn Trọng Minh Quang và Nguyễn Văn Khánh phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 3 kg ketamine. Đối với Hồ Bá Nam, cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở kết luận người đàn ông này có liên quan đến một bánh heroin thu giữ từ Việt.

Phân hóa vai trò, vị trí của từng bị cáo trong vụ án cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khác, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Việt, Nguyễn Trọng Minh Quang tù chung thân; Nguyễn Văn Khánh 20 năm tù. Ngoài ra bị cáo Việt còn bị áp dụng hình phạt bổ sung bằng phạt tiền với số tiền 50 triệu đồng.