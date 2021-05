Cựu Chủ tịch TP Trà Vinh cùng thuộc cấp gây thiệt hại gần 70 tỷ đồng

Dân trí Bị can Diệp Văn Thạnh, Trần Trường Sơn (cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh) lúc đương chức đã ký chuyển mục đích sử dụng đất không đúng, gây thất thoát gần 70 tỷ đồng.

Bị can Diệp Văn Thạnh.

VKSND tỉnh Trà Vinh đã hoàn tất cáo trạng truy tố Diệp Văn Thạnh (cựu Chủ tịch UBND TP Trà Vinh), Trần Trường Sơn (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát".

Ngoài ra, VKSND tỉnh Trà Vinh còn truy tố các bị can là cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Trà Vinh, gồm: Lê Hữu Lễ, Nguyễn Văn Chiến, Lý Kiến Trung, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Trọng Nghĩa; Các "cò đất" Trần Mười, Trần Thanh Vũ, Huỳnh Công Chức, Lê Hoàng Anh và Trầm Ngọc Long (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Ngọc Long) và 5 bị can khác cũng về tội danh trên.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2018, bị can Thạnh, Trường Sơn, Chiến, Lễ, Trung, Thanh Sơn và Nghĩa thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trái với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính, công văn của UBND tỉnh Trà Vinh.

Việc này đã tạo điều kiện cho chủ đất và "cò" đất lợi dụng chính lợi dụng chính sách ưu đãi, sự khó khăn của gia đình chính sách, tìm đến làm thủ tục hợp đồng chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất khống (không mua bán hoặc tặng cho thật) để gia đình chính sách đứng tên. Từ đó, hợp thức hóa hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở để được nhà nước miễn, giảm tiền sử dụng đất từ 65-100%.

Bị can Trần Trường Sơn.

Sau khi hợp thức hóa chuyển mục đích sử dụng đất thì tiếp tục lập hợp đồng khống chuyển quyền sử dụng đất trở lại cho chủ đất cũ hoặc chuyển sang người khác đứng tên. Từ đó dẫn đến việc ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất không đúng đối tượng gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Từ 2009 đến 2018, bị can Diệp Văn Thạnh và Trần Trường Sơn đã ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất tổng cộng 704 hồ sơ với số tiền miễn giảm là gần 120 tỷ đồng. Trong đó, bị can Thạnh và Sơn đã ký 303 hồ sơ do miễn giảm sai, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 69,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhóm bị can là "cò" đất, chủ đất câu kết với nhóm nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Trà Vinh làm thủ tục khống, hợp thức hóa hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo chế độ miễn, giảm gây thất thoát cho nhà nước với vai trò đồng phạm.

Cụ thể, bị can Trần Mười thực hiện 49 hồ sơ, thiệt hại hơn 13 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 575 triệu đồng; Trần Thanh Vũ thực hiện 11 hồ sơ, thiệt hại hơn 4,1 tỷ đồng, hưởng lợi 70 triệu đồng; Huỳnh Công Chúc thực hiện 20 hồ sơ, thiệt hại hơn 6,4 tỷ đồng, hưởng lợi 64 triệu đồng; Lê Hoàng Anh thực hiện 8 hồ sơ, thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng, hưởng lợi 24 triệu đồng…

Hoàng Tùng