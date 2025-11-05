Cựu cán bộ TAND Tối cao hầu tòa với cáo buộc nhận thùng tiền 20 tỷ đồng

Ngày 5/11, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử cựu cán bộ TAND Tối cao Lê Nam (36 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị xét xử về tội danh tương tự còn có Nguyễn Thị Hạnh (43 tuổi) và Nguyễn Việt Anh (54 tuổi, cùng ở Hà Nội).

Bốn tháng trước, vụ án từng được đưa ra xét xử nhưng bị TAND TP Hà Nội trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, Công ty CP Tân Tân có khoản nợ ngân hàng 106 tỷ đồng mất khả năng thanh toán nên bị nhà băng yêu cầu bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp.

Tháng 12/2017, ngân hàng bán khoản nợ này cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát, do bà Nguyễn Thị Xuân Hồng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Nắm được nhu cầu cần giải quyết nhanh vụ kiện của bà Hồng, Việt Anh "nổ" quen nhiều lãnh đạo cấp cao.

Bị cáo đề nghị bà Hồng đưa 5 tỷ đồng để đi "quan hệ", giúp xử lý sớm, thu hồi được tài sản.

3 bị cáo tại tòa (Ảnh: N.H.).

Tháng 12/2021, Việt Anh nói tìm được mối quan hệ "sân sau" của các lãnh đạo cao cấp và giới thiệu bà Hồng ra Hà Nội gặp vợ chồng doanh nhân Nguyễn Đình Nghĩa. Sau đó, bà Hồng chuyển cho vợ chồng ông Nghĩa 48 tỷ đồng.

Sau đó, ông Nghĩa và vợ nhờ Hạnh xử lý. Hạnh lại thông qua người tên Mã Hiểu Thiên kết nối với người đàn ông tên Đỗ Văn Chiến, được giới thiệu đang công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng.

Thiên và Chiến cam kết sẽ giải quyết xong trong 2 tuần, chậm nhất là 2 tháng, với chi phí 10 tỷ đồng.

Vợ chồng ông Nghĩa đã chuyển cho Hạnh 10 tỷ đồng nhưng Hạnh chỉ đưa cho Thiên và Chiến trước 4 tỷ, hẹn sau khi xong việc mới chuyển đủ.

Sau đó, Hạnh cùng ông Chiến làm việc với luật sư của Công ty Tân Tân nhưng không đạt kết quả. Dù việc không thành, ông Chiến chỉ trả lại Hạnh 1 tỷ đồng, nói 500 triệu đồng đã đi mua quà biếu, còn Thiên cũng không trả lại cho Hạnh 2,5 tỷ đồng.

Tiếp đó, Hạnh tìm đến Lê Nam, khi đó là cán bộ TAND Tối cao để đặt vấn về và được nhận lời, với giá 11 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được ông Nghĩa chuyển nhưng khi đến tay Nam, Hạnh chỉ đưa 6 tỷ. 5 tỷ còn lại, Hạnh giữ để chi tiêu cá nhân.

Thời gian sau, Nam "đòi" thêm 20 tỷ đồng và được Hạnh nói đến công ty của vợ chồng ông Nghĩa (tại Cầu Giấy, Hà Nội) lấy.

Cáo trạng nêu, vợ chồng doanh nhân Nghĩa đã nhờ 3 nhân viên hỗ trợ đếm tiền, bỏ 20 tỷ đồng vào hai thùng bìa carton và bê từ văn phòng xuống ô tô của Nam chờ sẵn trước sảnh tòa nhà, để vào ghế sau.

Tháng 7/2022, Nam đòi bà Hạnh chuyển nốt 5 tỷ đồng còn thiếu. Nhưng do đã tiêu hết tiền, Hạnh đề nghị "đổi" bằng 2 thửa đất cho Nam. Đầu năm 2023, biết Nam không giải quyết được công việc, Hạnh nhiều lần yêu cầu trả lại tiền nhưng không được.

Tháng 8/2023, sự việc được bà Hồng tố giác tới công an.

Sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập, Nam gọi điện thoại cho Hạnh hướng dẫn "nhận tội một mình", và hứa ở bên ngoài sẽ lo công việc và chăm sóc con cho Hạnh.

Cáo trạng cũng chỉ ra từ thời điểm này, Nam và Hạnh chỉ trao đổi bằng sim rác.

Đúng như kế hoạch, Hạnh nhận tội, còn Nam phủ nhận việc lấy tiền để giúp công ty của bà Hồng. Tuy nhiên, các tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được đã vạch trần hành vi của cả 2.

Trong đó, cơ quan điều tra đã cho 2 nhân viên bê tiền thực nghiệm lại hành động này. Cụ thể, họ xác nhận chiếc ô tô nhận tiền do Nam lái. Còn 20 tỷ đồng gồm 8 cọc mệnh giá 200.000 đồng, 36 cọc mệnh giá 500.000 đồng, và 8 cọc mệnh giá 500.000 đồng. Quá trình điều tra, vợ Nam đã nộp lại 18 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Việt Anh cũng không thừa nhận các cáo buộc nhưng qua các bản ghi âm do bà Hồng giao nộp, VKS xác định Việt Anh có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt 10 tỷ đồng của bà Hồng.