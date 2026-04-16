Cựu cán bộ ở TPHCM gợi ý đưa tiền để giúp bị can tại ngoại

Ngày 16/4, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Thoại (32 tuổi, cựu điều tra viên Công an quận 5 cũ) 30 tháng tù về tội Nhận hối lộ.

Liên quan vụ án, bị cáo Trần Thị Điều (42 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị tuyên 24 tháng tù về tội Đưa hối lộ.

Đối với Trần Bình Thuận, do đã bỏ trốn, cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã và tách hành vi môi giới hối lộ để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Bị cáo Nguyễn Minh Thoại tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Thoại được phân công giải quyết vụ việc của Lý Quang Duy liên quan đến các hành vi chống người thi hành công vụ và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, xảy ra ngày 28/11/2022.

Khoảng tháng 3/2023, thông qua sự môi giới của Trần Bình Thuận (người quen của Duy), Trần Thị Điều (vợ Duy) đã nhờ kết nối với cán bộ công an nhằm giúp chồng được giảm nhẹ trách nhiệm và xin lại chiếc ô tô đang bị tạm giữ.

Sau đó, Thuận gặp và đặt vấn đề với Thoại. Qua trao đổi, Thoại hướng dẫn Thuận chuẩn bị giấy tờ cư trú, đồng thời yêu cầu phải đưa tiền để Duy được tại ngoại.

Các bên thống nhất số tiền 120 triệu đồng. Tuy nhiên, Thuận chủ động hứa hẹn đưa thêm 30 triệu đồng, nâng tổng số tiền lên 150 triệu đồng.

Dù đã làm báo cáo đề xuất cho Lý Quang Duy được tại ngoại, nhưng do chưa nhận được tiền, Thoại liên tục gọi điện, nhắn tin hối thúc Thuận.

Trước sự thúc ép này, Trần Bình Thuận không đến điểm hẹn mà trực tiếp đến Công an TPHCM tố cáo, đồng thời giao nộp các file ghi âm làm chứng cứ.

Ngay trong ngày 5/4/2023, Công an TPHCM đã triệu tập Nguyễn Minh Thoại để làm việc; tại đây, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Liên quan vụ án, Trần Thị Điều bị cáo buộc đã 4 lần đưa cho Thuận tổng số tiền 405 triệu đồng nhằm “chạy án” cho chồng.