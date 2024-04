Cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh khai nhận quà tết 5 tỷ đồng

Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố 17 bị can liên quan đến vụ án khai thác trái phép quặng tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai (Lào Cai). Trong đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh thừa nhận đã nhận 5 tỷ đồng quà Tết từ bị can Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty Lilama.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (Ảnh: Báo Lào Cai).

Theo cáo trạng bổ sung, trong giai đoạn từ 2012 đến 2015, bị can Nguyễn Văn Vịnh giữ cương vị là Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ông Vịnh đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai; ký các văn bản và có ý kiến bút phê, chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan trái quy định của pháp luật.

"Việc này đã để Công ty Lilama và Công ty Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 974.000 tấn quặng apatit trong phạm vi 37.700m2, trong đó có hơn 22.600m2 chồng lấn vào diện tích Khai trường 18 thuộc thôn 2, xã Đồng Tuyển, có trị giá hơn 312 tỷ đồng", cáo trạng nêu rõ.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Vịnh và bị can Nguyễn Mạnh Thừa khai nhận, dịp giáp Tết Nguyên đán năm 2015, khi bị can Vịnh làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Nguyễn Mạnh Thừa đã mang 5 tỷ đồng đến nhà ông Vịnh tặng quà Tết. Số tiền này ông Vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Tháng 1/2024, trong vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên"; "Rửa tiền" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lào Cai, TAND tỉnh Lào Cai đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Mạnh Thừa và đồng phạm các vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán quặng Apatit trái phép với Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (Cty Lilama).