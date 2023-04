Cướp ngân hàng để có tiền chứng minh năng lực tài chính

Sáng 24/4, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã khen thưởng lực lượng Công an thành phố vì thành tích nhanh chóng điều tra, bắt nghi phạm vụ cướp ngân hàng xảy ra tại đường Đống Đa, quận Hải Châu.

Thượng tá Trần Nam Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) cho biết Công an thành phố đã huy động tổng lực vào cuộc truy bắt đối tượng.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp (Ảnh: Hoài Sơn).

Bên cạnh đó, Công an Đà Nẵng đã phối hợp với Công an Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam điều tra, rà soát phương tiện nghi vấn.

Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đà Nẵng thông tin, nghi phạm cướp ngân hàng đối tượng Lê Phú Cao có trình độ về công nghệ thông tin nhưng nghiện game.

Nghi phạm Lê Phú Cao (Ảnh: Công an cung cấp).

Gần đây, Cao có ý định đi xuất khẩu lao động nhưng không có tiền chứng minh năng lực tài chính nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Cao đã nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động, cách bố trí hệ thống camera giám sát an ninh của chi nhánh ngân hàng; đồng thời chuẩn bị công cụ, dùng giấy dán che biển số xe và lên kế hoạch, phương án di chuyển, tẩu thoát.

Sau khi gây án, Cao vứt bỏ súng giả, roi điện - công cụ nghi phạm sử dụng để uy hiếp nhân viên ngân hàng, đồng thời thay quần áo rồi lái xe máy đi cất tại nhà giữ xe của một siêu thị.

Sau đó, Cao đón taxi vào sân bay Đà Nẵng. Tại đây, Cao lại bắt xe về lẩn trốn trong dân cư.

Ngày 21/4, Cao cắt tóc, thay quần áo và đi taxi đến siêu thị lấy xe máy về. Đến tối cùng ngày, nghi phạm cướp ngân hàng bị công an bắt giữ.

Tại buổi khen thưởng lực lượng công an Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng biểu dương sự phối hợp kịp thời của các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Bí thư Thành ủy cho rằng đây là vụ cướp ngân hàng đầu tiên xảy ra trên địa bàn, với những phương thức, thủ đoạn hết sức manh động.

Theo đó, đề nghị các ngân hàng và các cơ quan nhạy cảm dễ xảy ra việc chiếm đoạt tài sản phải có những biện pháp cụ thể để kịp thời báo động khi có đối tượng thực hiện các hành vi tương tự.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, trưa 20/4, một nam thanh niên mặc áo khoác, mang khẩu trang, dùng vật giống súng xông vào chi nhánh của một ngân hàng ở Đà Nẵng để uy hiếp nhân viên tại đây và cướp tiền.

Sau hơn một ngày gây án, Lê Phú Cao - nghi phạm vụ cướp ngân hàng - đã bị Công an Đà Nẵng bắt tại phòng trọ ở quận Liên Chiểu.