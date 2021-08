Cú điện thoại định mệnh của ông Nguyễn Đức Chung làm nhiều người bị khởi tố

Dân trí Sau cú gọi điện thoại của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo dừng gói thầu số hóa trị giá gần 43 tỷ đồng của Sở KH-ĐT Hà Nội là hàng loạt sai phạm xảy ra, dẫn đến nhiều người bị khởi tố.

Theo kết luận điều tra, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Hà Nội. Chính vì vậy, ông Chung đã bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016, tại Sở KH-ĐT Hà Nội được phê duyệt dự toán kinh phí gần 43 tỷ đồng. Sau khi thông báo mời thầu, đã có 4 công ty nộp hồ sơ dự thầu, nhưng không có Công ty Nhật Cường và Đông Kinh. Dự kiến, ngày 16/5/2016, Sở KH-ĐT Hà Nội sẽ tổ chức mở thầu và xét thầu.

Theo kết luận điều tra, trước thời điểm mở thầu và xét thầu một ngày (15/5/2016), Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đã gửi email cho Nguyễn Đức Chung xin đề xuất lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần để Huy giới thiệu một công ty tham gia đấu thầu.

Mặc dù ông Chung không thừa nhận việc chỉ đạo đình chỉ thầu là theo đề nghị của Bùi Quang Huy, song ông Chung đã gọi điện yêu cầu ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội chỉ đạo dừng đấu thầu vào đúng ngày xét thầu dự kiến (16/5/2016).

Bị can Nguyễn Đức Chung.

Hàng loạt sai phạm xảy ra sau cú điện thoại của ông Chung

Kết luận điều tra cho biết, thực hiện chỉ đạo của ông Chung, Nguyễn Văn Tứ, Phạm Thị Kim Tuyến (Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở KH-ĐT Hà Nội), Phạm Thị Thu Hường (Chánh Văn phòng Sở KH-ĐT Hà Nội) đã cho dừng gói thầu trên trái quy định của pháp luật.

Tiếp đến, cũng thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Văn Tứ chỉ đạo các bị can Học, Tuyến, Hường cho Công ty Nhật Cường thí điểm, đưa thêm yêu cầu cập nhật công nghệ số hóa đã được thực hiện trong quá trình thí điểm mặc dù kết quả thí điểm không đạt yêu cầu của Bộ KH-ĐT. Nhóm bị can này còn đưa thêm yêu cầu phải cập nhật hệ thống dữ liệu dùng của chung thành phố (trong khi thành phố chưa có hệ thống dùng chung) để sửa đổi hồ sơ mời thầu, tạo lợi thế cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh tham gia đấu thầu và trúng thầu gói thầu năm 2016, là vi phạm quy định về lập hồ sơ mời thầu.

Ngoài ra, bị can Tuyến, Hường đã thỏa thuận, thông đồng với bị can Lê Duy Tuấn (Giám đốc Kinh doanh Công ty Đông Kinh) trong việc lập, điều chỉnh, bổ sung một số tiêu chí kỹ thuật trong quá trình thí điểm vào hồ sơ sửa đổi; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu không đúng Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ KH-ĐT về việc lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa nhằm tạo lợi thế cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu gói thầu trên, tiếp tục vi phạm qui định về lập hồ sơ mời thầu.

"Các bị can Học, Tuyến, Hường xác định giá gói thầu, ký hợp đồng, quyết toán gói thầu năm 2016, 2017 với đơn giá 2.849 đồng/trang tài liệu số hóa, không đúng nội dung công việc trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng kinh tế, vi phạm Thông tư 194 ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi số hóa tài liệu", kết luận điều tra cho biết.

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Tuyến, Hường đã sử dụng hồ sơ mời thầu gói thầu năm 2016 mà nhà thầu liên danh Nhật Cường - Đông Kinh đã trúng thầu và đang thực hiện hợp đồng để tiếp tục tổ chức đấu thầu, tạo lợi thế cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh tiếp tục trúng thầu gói thầu năm 2017 (giá trị hơn 18 tỷ đồng).

Đối với bị can Bùi Quang Huy, Lê Duy Tuấn, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, các bị can đã gian lận trong việc lập hợp đồng chứng minh khả năng, kinh nghiệm để hợp thức hóa hồ sơ năng lực tham gia dự thầu. Lê Duy Tuấn, Võ Việt Hùng (Giám đốc Công ty Đông Kinh) thiết lập quân xanh, quân đỏ khi tham gia đấu thầu; sau khi trúng thầu, Bùi Quang Huy, Võ Việt Hùng, Lê Duy Tuấn đã thỏa thuận và ký hợp đồng kinh tế chuyển nhượng phạm vi công việc, không thực hiện đúng thỏa thuận liên danh đã ký với 2 gói thầu năm 2016, 2017, vi phạm điều 89 của Luật Đấu thầu.

4 lãnh đạo Sở KH-ĐT Hà Nội, 2 lãnh đạo Công ty Đông Kinh bị khởi tố

Bị can Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Với hàng loạt sai phạm nói trên, Cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Văn Tứ đã chỉ đạo dừng gói thầu năm 2016 không đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, bị can Tứ còn chỉ đạo cho Công ty Nhật Cường vào làm thí điểm, đưa thêm yêu cầu cập nhật công nghệ số hóa đã thực hiện trong quá trình thí điểm... để tạo lợi thế cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng gói thầu này là vi phạm quy định về lập hồ sơ mời thầu.

"Hành vi của Nguyễn Văn Tứ là lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng (gói thầu năm 2016)", kết luận điều tra viết.

Tương tự, với các bị can Nguyễn Tiến Học, Phạm Thị Kim Tuyến, Phạm Thị Thu Hường, đã thực hiện chỉ đạo của cấp trên cho dừng gói thầu 2016 sai quy định, vi phạm quy định về lập hồ sơ mời thầu để tạo lợi thế cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh. Bị can Học còn bị xác định sai phạm trong duyệt đơn giá trong 2 gói thầu 2016 và 2017.

Ngoài ra, bị can Tuyến, Hường còn sử dụng hồ sơ mời thầu gói thầu năm 2016 mà liên danh Nhật Cường - Đông Kinh đã trúng thầu và đang thực hiện hợp đồng để tiếp tục tổ chức đấu thầu, tạo lợi thế cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh tiếp tục trúng gói thầu năm 2017, vi phạm quy định về lập hồ sơ mời thầu.

Hành vi của bị can Học, Tuyến, Hường là lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Trong đó, bị can Học bị xác định gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng (gói thầu năm 2016); bị can Tuyến gây thiệt hại hơn 26 tỷ đồng và bị can Hường là hơn 26 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, mặc dù Công ty Đông Kinh không có năng lực về số hóa, nhưng để được trúng thầu, Võ Việt Hùng vẫn hợp tác với Bùi Quang Huy, vì biết Huy thân với ông Nguyễn Đức Chung.

Khi "bắt tay" được với Bùi Quang Huy, Hùng đã có hành vi thông thầu, thiết lập quân xanh, quân đỏ để liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu. Hành vi của Hùng đã gây thiệt hại hơn 26 tỷ đồng.

Bị can Lê Duy Tuấn cũng bị cáo buộc có sai phạm như bị can Hùng và cùng gây thiệt hại hơn 26 tỷ đồng.

Các bị can Tứ, Học, Tuyến, Hường, Hùng, Tuấn đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong vụ án này, bị can Bùi Quang Huy đã phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, kết thúc vụ án do bị can Huy bỏ trốn, nên C03 đã tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, quyết định đình chỉ điều tra bị can để khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý sau.

Cuối cùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận, nếu không có hành vi chỉ đạo đình chỉ thầu của bị can Chung, thì gói thầu năm 2016 vẫn được tổ chức đấu thầu theo quy định, không xảy ra các sai phạm gây thiệt hại tài sản cho nhà nước tại Sở KH-ĐT Hà Nội.

Nguyễn Dương