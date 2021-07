Cựu Chủ tịch Hà Nội "khai báo không thành khẩn"

Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho rằng, ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội khai báo không thành khẩn, không thừa nhận sai phạm của bản thân, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại UBND TP Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh...

Các bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này, gồm: Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

6 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Nguyễn Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh; Võ Việt Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh.

Bị can Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung khai báo không thành khẩn

Theo C03, năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tổ chức đấu thầu gói số hóa đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tổ chức đấu thầu gói thầu này, do có mối quan hệ quen biết với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và được Bùi Quang Huy nhờ, bị can Nguyễn Đức Chung đã sử dụng quyền Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016, không đúng thẩm quyền, can thiệp trái luật vào hoạt động đấu thầu.

Tiếp sau đó, bị can Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho Công ty Nhật Cường thực hiện thí điểm số hóa đối với gói thầu với động cơ cá nhân là để cho Công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu, trúng thầu và hưởng lợi ích; đồng thời để cho Công ty Minh Hoa (do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là vợ ông Nguyễn Đức Chung làm giám đốc) ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Nhật Cường (có cơ sở xác định là hợp đồng khống) để liên danh Nhật Cường - Đông Kinh sử dụng hợp thức hóa hồ sơ để dự thầu và trúng gói thầu số hóa đăng ký doanh nghiệp năm 2016.

Kết luận điều tra cho biết, khi thực hiện các hành vi trên, bị can Nguyễn Đức Chung biết, chấp nhận mọi hậu quả (vật chất và phi vật chất) xảy ra do sai phạm trong đấu thầu gây ra.

Theo kết luận điều tra, hành vi của bị can Nguyễn Đức Chung cùng với hành vi rút phần công việc hiệu đính và các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu của các cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội dẫn đến hiệu quả, mục đích gói thầu không đạt được (chỉ có 45% tài liệu hồ sơ được đẩy lên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp), gây thiệt hại về tài sản nhà nước. Đồng thời xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan công quyền (UBND TP Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) và làm cho nhiều cán bộ chủ chốt cấp thành phố có hành vi sai phạm nghiêm trọng bị xử lý hình sự.

Cũng theo kết luận điều tra, hành vi của bị can Nguyễn Đức Chung đã phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 1 Điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999. Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu của bị can Nguyễn Đức Chung là hành vi khởi đầu, là nguyên nhân xuyên suốt, trực tiếp dẫn đến các lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư hà Nội (là cấp dưới của bị can Nguyễn Đức Chung) phải thực hiện các hành vi sai phạm trong quá trình tổ chức đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016, 2017 bị xử lý hình sự.

Bị can Nguyễn Đức Chung.

Quá trình điều tra vụ án, bị can Nguyễn Đức Chung khai báo không thành khẩn, né tránh, không thừa nhận sai phạm của bản thân, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới; chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, cản trở, gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các Cơ quan truy tố, xét xử xem xét, đánh giá các hành vi nêu trên của bị can Nguyễn Đức Chung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công ty Minh Hoa mua phần mềm của Nhật Cường với mục đích gì?

Theo kết luận điều tra, tài liệu thu thập tại Công ty Minh Hoa, Cục thuế Hà Nội, dữ liệu trích xuất từ hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường, lời khai của các bị can, thể hiện Hợp đồng số 06 2015/HĐPM/NC-MH ngày 28/12/2015 giữa Công ty Minh Hoa và Công ty Nhật Cường có dấu hiệu là hợp đồng khống.

Tuy nhiên, bà Hoa không khai nhận hợp đồng này là khống. Bà Hoa khai mục đích ký hợp đồng là để mua phần mềm quản lý doanh nghiệp cho Công ty Minh Hoa, không phải để giúp Bùi Quang Huy hợp thức hồ sơ năng lực, không biết việc Công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu số hóa, việc ký hợp đồng không liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung. Trong khi bị can Bùi Quang Huy bỏ trốn, chưa ghi được lời khai nên chưa chứng minh, kết luận được ý thức chủ quan của bà Hoa trong việc ký hợp đồng là để cho Bùi Quang Huy hợp thức hồ sơ năng lực, tham gia đấu thầu. Vì vậy, chưa đủ căn cứ xem xét, xử lý hình sự đối với hành vi của bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa.

Nguyễn Dương