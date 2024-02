Công an xác minh clip ồn ào trước nhà Nam Em trong đêm

Ngày 27/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh la hét, ồn ào trước nhà hoa khôi, ca sĩ Nam Em tại phường An Phú, TP Thủ Đức (TPHCM).

Theo clip, tối 26/2, một nhóm người đi ô tô kéo đến trước nhà Nam Em lời qua tiếng lại với anh H.C. - bạn trai của Nam Em. Thời điểm trên, cả hai bên lớn tiếng la hét, gây ồn ào.

Nhóm người đi ô tô đến trước nhà ca sĩ Nam Em (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong clip, nữ ca sĩ nhiều lần la lớn: "Công an vô kìa, công an vô tới kìa. Tôi đang livestream thấy rõ mặt nè. Đi về đi báo công an bây giờ".

Nhóm người nói trên giải tán ngay sau đó.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bạn trai ca sĩ Nam Em cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 24h ngày 26/2. Sáng cùng ngày công an đã đến mời anh C. lên làm việc.

Liên quan vụ việc trên, Công an phường An Phú đã tiếp nhận thông tin, đang xác minh, làm rõ.