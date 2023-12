Công an vận động người dân đổi vũ khí lấy bình chữa cháy

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Lê Văn Trưởng, Trưởng Công an huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên), cho biết Công an huyện này đã và đang tổ chức tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nhận bình chữa cháy.

Người dân đến trụ sở Công an huyện Khoái Châu giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ để nhận bình chữa cháy (Ảnh: Công an Khoái Châu).

Thời gian thực hiện cuộc vận động từ 6/11 đến 15/12, tại trụ sở Công an huyện Khoái Châu và trụ sở của tất cả Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ông Trưởng cho biết, cuộc tuyên truyền, vận động nói trên nhằm thực hiện kế hoạch của UBND huyện Khoái Châu phát động phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" trên địa bàn huyện này.

Cuộc vận động còn nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm về vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Việc Công an huyện Khoái Châu vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn nhằm mục đích đẩy mạnh cuộc vận động mỗi gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới.

Đồng thời, cuộc vận động còn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Một người dân ký giấy giao - nhận vũ khí và bình chữa cháy (Ảnh: Công an Khoái Châu).

Đại tá Lê Văn Trưởng cho biết, Công an huyện Khoái Châu đã tham mưu, đề xuất UBND huyện này hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách hoặc huy động nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp.

Kết quả thực hiện đến nay, Công an huyện Khoái Châu đã thu nhận 219 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại.

Trưởng Công an huyện Khoái Châu cho biết thêm, thời gian qua các cơ quan chức năng cùng nhân dân thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ,... vì vậy đã góp phần quan trọng bảo vệ an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo ông Trưởng, qua công tác tuyên truyền, vận động nhận thấy vẫn còn một số loại vũ khí tự chế (đặc biệt là dao, phóng lợn), công cụ hỗ trợ trôi nổi ngoài xã hội.

Thực trạng trên dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện Khoái Châu.

Để khắc phục tồn tại, hạn chế trên, Trưởng Công an huyện Khoái Châu yêu cầu Công an các xã, thị trấn tổ chức rà soát, lập danh sách, ký cam kết với 100% các cơ sở làm nghề cơ khí, hàn xì, kinh doanh phế liệu trên địa bàn về việc không sản xuất, chế tạo, cung cấp, mua bán các loại vũ khí thô sơ, vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ,... dưới mọi hình thức.