Công an truy đuổi hai thanh niên giật sợi dây chuyền hơn 1 lượng vàng

Ngày 13/3, Công an huyện Đức Huệ (Long An) đang tạm giữ Đỗ Văn Phi (SN 1998, quê Quảng Ngãi) và Đặng Chí Thanh (SN 1990, quê Long An) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo công an, khoảng 16h15 ngày 12/3, anh N.H.P. (SN 1977) lái xe máy trên đường ĐT839. Khi đến khu vực ấp An Hòa, xã Bình Hòa Bắc (huyện Đức Huệ), anh P. bị hai nam thanh niên lái xe máy áp sát giật sợi dây chuyền vàng hơn 1 lượng (loại vàng 18K) rồi bỏ chạy.

Công an thu hồi được tang vật là sợi dây chuyền vàng hơn 1 lượng (Ảnh: Minh Huy).

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Bình Hòa Nam (huyện Đức Huệ) thiết lập các điểm chốt chặn, tổ chức truy đuổi.

Khi đến đường Kênh Công An, ấp 1 (xã Bình Hòa Nam), tổ công tác khống chế được người ngồi sau là Phi.

Người còn lại lái xe bỏ chạy về hướng huyện Bến Lức. Vừa truy đuổi, tổ công tác vừa liên hệ với Công an xã Thạnh lợi, huyện Bến Lức phối hợp vây bắt.

Khi đến khu vực giáp ranh giữa huyện Đức Huệ và huyện Bến Lức, tổ công tác đã khống chế được người còn lại, thu hồi tang vật. Tại cơ quan điều tra, anh này khai tên Đặng Chí Thanh.

Lực lượng chức năng xã đã bàn giao Phi, Thanh cho Công an huyện Đức Huệ.