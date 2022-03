Công an TPHCM trả lời ca sĩ Vy Oanh về kết quả tố giác bà Phương Hằng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa ban hành thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm gửi bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh).

Ca sỹ Vy Oanh cùng luật sư tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Phương Thảo).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã nhận được tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sỹ Vy Oanh) với nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, trú đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1) nhiều lần sử dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube) tổ chức livestream thực hiện hành vi vu khống, làm nhục người khác và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân.

Nội dung thông báo gửi ca sĩ Vy Oanh của Công an TPHCM nêu rõ: Sau khi tiếp nhận đơn tố giác trên, Công an TPHCM đã tiến hành giải quyết tố giác tội phạm nêu trên. Qua quá trình xác minh, làm rõ, ngày 24/3, nhà chức trách đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ca sĩ Vy Oanh, cho biết, ngày 27/3, nữ ca sĩ đã đến cơ quan công an để khai báo với tư cách người bị hại trong vụ án.

"Tôi và Vy Oanh luôn tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật, và tiếp tục hợp tác tích cực với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ mọi việc", luật sư Thảo nói.