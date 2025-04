Công an Quảng Ninh cảnh báo mã độc gián điệp ẩn trên Google play

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, các chuyên gia an ninh mạng từ nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới đã lên tiếng cảnh báo về sự xuất hiện của các loại mã độc gián điệp tinh vi. Những mã độc này được ngụy trang bên trong những ứng dụng tưởng chừng hợp pháp trên kho ứng dụng Google play - nền tảng chính thức dành cho các thiết bị Android.

Sau khi được cài đặt, mã độc sẽ âm thầm hoạt động trên hệ thống, thực hiện hàng loạt hành động nguy hiểm trên thiết bị điện tử (Ảnh minh họa: Công an cung cấp).

Cũng theo thông tin Công an tỉnh Quảng Ninh cung cấp, các chuyên gia cho biết, những ứng dụng độc hại trên thường giả danh các phần mềm quản lý tệp tin, diệt virus, chỉnh sửa ảnh... Chúng cung cấp đầy đủ tính năng như ứng dụng bình thường nhằm qua mặt hệ thống kiểm duyệt của Google và đánh lừa người dùng. Với hàng triệu lượt tải xuống trước khi bị phát hiện, các ứng dụng này đã gây ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng về bảo mật thông tin cá nhân.

Sau khi được cài đặt, mã độc sẽ âm thầm hoạt động và có khả năng thực hiện hàng loạt hành vi xâm phạm quyền riêng tư như: đọc và trích xuất tin nhắn, lịch sử cuộc gọi; theo dõi vị trí người dùng theo thời gian thực; truy cập và sao chép tập tin trên thiết bị; sử dụng micro để ghi âm lén; điều khiển camera để chụp ảnh, quay video bí mật; chụp màn hình và ghi lại thao tác gõ phím nhằm đánh cắp mật khẩu.

Tất cả dữ liệu thu thập được đều được mã hóa và truyền về máy chủ do tin tặc kiểm soát. Dù Google đã nhanh chóng gỡ bỏ các ứng dụng bị phát hiện khỏi Google Play sau khi nhận cảnh báo từ giới chuyên gia, nhưng nhiều người dùng vẫn đã vô tình cài đặt và sử dụng các ứng dụng này.

Trước thực trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp sau để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân:

Kiểm tra kỹ thông tin ứng dụng trước khi cài đặt: Nên lựa chọn các ứng dụng từ nhà phát triển uy tín, đọc kỹ phần bình luận và đánh giá, tránh những đánh giá không tự nhiên hoặc không liên quan đến nội dung ứng dụng.

Cân nhắc trước khi cấp quyền truy cập: Đặc biệt với các quyền nhạy cảm như truy cập tin nhắn, vị trí, camera, micro.

Thường xuyên cập nhật phần mềm: Cập nhật hệ điều hành và ứng dụng để vá các lỗ hổng bảo mật.

Cài đặt phần mềm diệt virus uy tín: Giúp phát hiện, cảnh báo và gỡ bỏ các ứng dụng độc hại một cách kịp thời.

Cũng theo công an, người dùng cần nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi.