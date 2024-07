Công an phát hiện tàu cá tàng trữ kích điện để khai thác thủy sản

Ngày 21/7, Công an Quảng Ninh cho biết, Tổ công tác đường thủy Công an huyện Cô Tô (Quảng Ninh) vừa phát hiện tàu cá vỏ gỗ số đăng ký QN-65052-TST do Vương Văn Trọng (33 tuổi, người địa phương) làm chủ có hành vi tàng trữ kích điện để khai thác thủy sản.

Tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên tàu của Vương Văn Trọng tàng trữ 2 bảng điện gồm 8 tụ điện và các bảng mạch điện. Trọng khai nhận đó là kích điện dùng để khai thác thủy sản.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản, đồng thời củng cố hồ sơ tham mưu lãnh đạo Công an huyện Cô Tô ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 12,5 triệu đồng, tịch thu tang vật liên quan để tiêu hủy theo quy định.