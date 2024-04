Công an nói về thủ đoạn cướp giật, trộm xe tại quận trung tâm TPHCM

Sáng 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 (TPHCM) triệu tập hội nghị lần thứ 21. Tại hội nghị lần này, các đại biểu thảo luận, đánh giá tình hình quý I, đưa ra các giải pháp cho khoảng thời gian còn lại của năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 1, nhận định, từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, địa bàn đã nổi lên một số vấn đề đáng chú ý.

Cụ thể, quận trung tâm của TPHCM đã xảy ra 53 vụ liên quan đến tội phạm trật tự xã hội. Lực lượng công an đã điều tra, khám phá 45 vụ, bắt và xử lý 83 đối tượng.

Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 1 (Ảnh: Hoàng Quy).

Các lực lượng cũng ghi nhận 9 vụ cướp giật tài sản. Các đối tượng thường hoạt động theo từng nhóm nhỏ, có 2-3 nguời và dàn cảnh để thực hiện hành vi phạm tội.

"Mỗi người điều khiển 1 xe mô tô và phân công cụ thể vai trò. Tài sản trong các vụ án đa phần là túi xách, điện thoại di động", Trưởng Công an quận 1 phân tích.

Đối với tội phạm trộm cắp tài sản, toàn địa bàn đã ghi nhận 23 vụ trong quý I. Trong đó, đáng chú ý là tình hình trộm cắp xe máy diễn ra phức tạp.

Các đối tượng lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác, không có người trông giữ xe tại các trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh, cửa hàng tiện ích để gây án. Ngoài ra, lực lượng công an quận đã khám phá 1 băng nhóm với 8 người trực tiếp gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản của khách đi xe buýt; bắt và xử lý 1 băng nhóm với 3 người gây ra 6 vụ trộm xe máy.

Đại tá Nguyễn Hải Phước thông tin thêm, lực lượng công an đã bắt giữ 101 người liên quan đến 57 vụ về chứa chấp, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.

"Ngày 7/4 vừa qua, Công an quận 1 đã chỉ đạo các lực lượng kiểm tra 1 căn hộ và phát hiện người đàn ông cùng một người nước ngoài thuê phòng tại đây. Các lực lượng đã thu giữ 184 bánh heroin và báo cáo Công an TPHCM tiếp tục phối hợp, truy xét, làm rõ", lãnh đạo Công an quận 1 cho hay.

Về tệ nạn mại dâm, lực lượng công an quận cũng bắt 17 người liên quan 3 vụ việc. Loại tệ nạn này có nhiều chuyển biến phức tạp tại quận 1 thời gian qua.

Trưởng Công an quận 1 chia sẻ, vừa qua, một số người nước ngoài đến quận 1 đã nhờ công dân Việt Nam đứng tên giấy phép nhà hàng, quán karaoke trá hình cho tiếp viên nữ bán dâm. Đặc biệt, một số nhà hàng chỉ phục vụ người nước ngoài.