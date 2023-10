Công an Lạng Sơn bắt giữ gần 25.000 con gà giống không rõ nguồn gốc

Thời gian qua, Công an tỉnh Lạng Sơn đấu tranh quyết liệt với các hành vi buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Điển hình, chỉ riêng trong 2 ngày 28 và 29/9 đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển gia cầm nhập lậu.

Cụ thể, vào 23h00 ngày 28/9, tại km1 đường tỉnh 237 thuộc thôn Bản Tẳng (xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng các đơn vị chức năng bắt giữ vụ tập kết gà nhập lậu, tang vật gồm 4.800 con gà giống, trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Chủ số gà trên là Hà Minh Tuấn (41 tuổi, trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Vụ việc đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 3 lập hồ sơ xử phạt Minh Tuấn 30 triệu đồng, đồng thời tiến hành tiêu hủy tang vật theo quy định.

Các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ gà giống nhập lậu (Ảnh: Nguyệt My).

Tiếp đó, khoảng 13h50 ngày 29/9, tại km31 đường tỉnh 234 thuộc địa phận thôn Hợp Nhất (xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Công an huyện Chi Lăng và các đơn vị chức năng kiểm tra ô tô tải BKS 12C-074.71 do Quan Văn Bình (30 tuổi, trú Lạng Sơn) điều khiển.

Trên xe vận chuyển 19.800 con gà giống, trị giá khoảng 190 triệu đồng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Đội Quản lý thị trường số 4 đang tiến hành lập hồ sơ xử phạt đối tượng về hành vi buôn bán gia cầm giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời tiêu hủy tang vật theo quy định.

Trong thời gian tới, Công an Lạng Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, mật phục, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các vụ việc gian lận thương mại, nhập lậu gia súc, gia cầm qua biên giới.

Đồng thời, Công an Lạng Sơn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.