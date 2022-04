Công an làm việc với nhà báo Hàn Ni về đơn tố cáo của bà Phương Hằng

Theo nhà báo Hàn Ni, việc tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng là hành vi vu khống, làm nhục bà. Trước đây, bà Hằng đã từng làm đơn gửi nhiều nơi, yêu cầu cơ quan chức năng xem xét hành vi bà Hàn Ni đã nhân danh nhà báo, sử dụng mạng xã hội xúc phạm bà Hằng và Công ty CP Đại Nam.

Nhà báo Đặng thị Hàn Ni (ảnh: TL).

Bà Hằng cũng yêu cầu xem xét hành vi, lời nói của nhà báo Hàn Ni kích động, cổ vũ khởi kiện tập thể. Đồng thời, yêu cầu bà Hàn Ni thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh mà không được sự đồng ý của bà, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, rút tất cả các bài viết, clip, bình luận có liên quan đến bà Hằng và Công ty CP Đại Nam…

"Cuối năm 2021, bà Phương Hằng đã gửi đơn tố giác tôi tới nhiều cơ quan chức năng và đã có một số cơ quan giải quyết đơn của bà Hằng. Việc cơ quan công an mời tôi làm việc là nhằm làm rõ và giải quyết đơn cũ", bà Hàn Ni cho biết.

Như Dân trí thông tin, ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo Công an TPHCM, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Trong quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại TPHCM và nhiều địa phương khác.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.