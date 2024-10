Công an khuyến cáo người dân cảnh giác 2 đối tượng nước ngoài nghi lừa đảo

Ngày 2/10, Công an thị xã Thái Hòa phát đi thông báo về việc những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, xuất hiện 2 đối tượng người nước ngoài sử dụng phương tiện là xe máy, ô tô thực hiện các vụ trộm cắp, cướp tài sản trên địa bàn.

"Qua nắm tình hình, hiện tại 2 đối tượng trên đã di chuyển vào các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đề nghị người dân, các cơ sở kinh doanh cảnh giác, nếu phát hiện các đối tượng, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Hoặc qua trực ban hình sự Công an thị xã Thái Hòa, số điện thoại 02383.881.426", thông báo của Công an thị xã Thái Hòa nêu.

2 người đàn ông nước ngoài sử dụng xe máy để di chuyển trên các cung đường (Ảnh: Công an thị xã Thái Hòa).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 26/9, tại xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn thủ phạm là 2 người nước ngoài.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, 2 người này là nam giới, to béo (nghi quốc tịch Iran), đội mũ bảo hiểm màu đen (dạng lưỡi trai), đi xe máy Honda Airblade màu đen, sọc xám, biển số đã bị làm mờ hoặc che bằng túi nylon màu đen.

Hai đối tượng thường vào các quán kinh doanh để vờ đổi tiền... sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an thị xã Thái Hòa).

Theo công an, 2 người nước ngoài trên hoạt động khá tinh vi. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, thường thuê ô tô hoặc xe máy, sau đó đến các tỉnh, thành phố để gây án.

Lợi dụng các điểm bán hàng hoặc các điểm dịch vụ đổi tiền có ít người quản lý, cả 2 giả vờ vào mua hàng hoặc đổi tiền. Sau đó, họ tạo các tình huống khiến bị hại phân tâm, mất cảnh giác để lấy trộm tài sản (chủ yếu là tiền).